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  • От побед к мечтам: опубликована программа Международного форума «Цифровая транспортация»

От побед к мечтам: опубликована программа Международного форума «Цифровая транспортация»

14.11.2023 27 1 0

Предварительная программа Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «ЦИФРОВАЯ ТРАНСПОРТАЦИЯ» презентована на сайте форума. Организатор – ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Минтранса России. Мероприятие пройдет 19 декабря 2023 г. в технологической долине города Москвы в кластере «Ломоносов». Впервые на одной площадке соберутся представители компаний – активных участников отраслевой цифровой трансформации, государственных и региональных органов власти из России и дружественных стран.

Форум откроет пленарная сессия «Быстрые цифровые победы», которая будет посвящена основным цифровым достижениям отрасли в 2022–2023 годах, а также проектам на 2024–2025 годы. В рамках сессии будет презентован отчет Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» по трендам цифровой трансформации транспортной отрасли.

Следом участников форума ждет стратегическая сессия «Цифровая повестка БРИКС+», сессии по кибербезопасности, беспилотным транспортным средствам, развитию цифровой инфраструктуры, мультимодальным грузовым перевозкам. Отдельно будет обсуждаться ход реализации Национального проекта «Беспилотные авиационные системы», курируемого Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Андреем Белоусовым.

В рамках отдельных сессий участников форума ждут выступления ведущих отраслевых спикеров, а также руководителей транспортно-логистических компаний.

Завершится официальная программа форума второй пленарной сессией «Мечты, которые сбудутся», в рамках которой участники поделятся своим видением перспектив технологического и цифрового развития национальной транспортно-логистической отрасли, выскажут наиболее смелые и прорывные технологические инициативы по развитию российского транспорта на перспективу до 2040 года.

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1 комментарий
14.11.2023 15:07
dodgeram

Чо, опять пограмисты, банкиры и прочие существа с трудом представляющие в какую сторону гайка закручиваются, много чего расскажут нам, как надобно всё делать?
И сколько ещё нужно анальных зондов и цифрового гулага....
Впринципе ни в чё иное, никакая цЫфровизация на Рабсие, не выражается.

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