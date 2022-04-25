Отдых и зарядка на страже безопасности водителя и пассажиров

Таксопарк Drive опросил водителей и рассказал, как сохранять тонус и активное физическое состояние во время работы водителем такси.

Партнерский материал

Работа водителя связана с постоянным воздействием множества внешних факторов, повышающих физическую и моральную нагрузку на организм и влияющих на общее состояние человека. Рассмотрим основные из них, а также способы защиты от их воздействия.

Вибрация. Она снижает психомоторную работоспособность, отрицательно действует на эмоциональную сферу и умственную деятельность человека, повышая, таким образом, вероятность возникновения несчастных случаев.

Погодные условия. Погода, геомагнитная обстановка, колебания атмосферного давления и другие естественные факторы влияют на самочувствие большинства людей. Так организм адаптируется к изменениям окружающей среды.

Загруженность дорог. Постоянное внимание на дорогах повышает напряжение и уровень стресса, который влияет на мышечную, дыхательную, сердечно-сосудистую, центральную нервную, пищеварительную и репродуктивную системы.

Чтобы снизить эффект воздействия внешней среды и поддержать хорошую работоспособность, водителям рекомендуется делать перерывы с легкой физической нагрузкой на свежем воздухе каждые несколько часов. Всего 10-15 минут занятий – и мышцы тела получат нормальный тонус, что поддержит рабочий настрой и скорости реакции водителя, а значит, благоприятно скажется и на безопасности.

При работе за рулем кроме отличного технического состояния автомобиля также нужно быть внимательным и соблюдать следующие базовые правила безопасного и профессионального вождения:

При управлении автомобилем руки следует держать в верхней половине обода рулевого колеса, положение рук – на «без десяти два», руки при посадке должны быть слегка согнуты в локтях;

Спина должна быть плотно прижата к спинке сиденья;

На стекле, передней панели и щитке приборов ничего не должно быть лишнего;

Громкость приемника или магнитофона должна быть минимальной, а в сложных дорожных или городских условиях эти устройства лучше не включать;

Водитель не должен вести разговоры с пассажирами, особенно в плотном трафике или сложной дорожной обстановке.

Эти несложные правила помогут повысить уровень безопасности, уберечь автомобиль от серьезных повреждений, а главное, защитить здоровье и жизнь водителя и пассажиров.

Таксопарк DRIVE поможет решить сложные вопросы водителям такси и курьерам, а также предложит выгодные условия для работы с Яндекс.Такси.

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