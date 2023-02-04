Открытие мотосезона на выставке «Мотовесна 2023»

Международная выставка «Мотовесна» приглашает гостей 31 марта – 2 апреля 2023 года в «Экспоцентр» на Красной Пресне. Это событие предваряет открытие мотосезона в Москве и собирает всех любителей мото и активного отдыха!

На «Мотовесне» всегда представляли мотоциклы ведущие бренды из разных стран – и эта традиция остается неизменной. Новинки и лучшие модели мотоциклов ждут ценителей! В рамках выставки также пройдет XVI московское Custom & Tuning Show, которое, как всегда, меняет представление о мотоциклах. «Мотовесна 2023» – праздник для всех фанатов мото.

Техника для активного отдыха

На выставке «Мотовесна 2023» будет представлена самая разнообразная техника: мотоциклы, техника для активного отдыха и спорта, экипировка и сопутствующие товары. Кроме того, для гостей «Мотовесны» будут открыты выставка гоночного мира Motorsport Expo, выставка электротранспорта «ЕДрайв», а также выставка, посвященная веломиру «Велокульт».

XVI Moscow Custom & Tuning Show

На выставке «Мотовесна 2023» свои невероятные мотопроекты продемонстрируют кастом-ателье, мастерские и команды увлеченных энтузиастов. Каждый год шоу приносит новые имена и мотоциклы, которые впоследствии войдут в историю!

Главное российское кастом-шоу в шестнадцатый раз собирает на одной площадке лучших мастеров со всей России. Красивейшие и самые технологичные мотоциклы России представят в номинациях Freestyle, Modified H-D, Street Performance, Retro/Modified, Cafe Racer и Electro.

Яркое шоу для всей семьи

Выставка «Мотовесна» объединяет формат статичной экспозиции и запоминающегося шоу для всей семьи. На уличной площадке «Экспоцентра» все три дня будут проходить соревнования и выступления профессиональных спортсменов. Также в рамках выставки «Мотовесна» традиционно проходит квест программы «Москва – город для мотоциклистов» от Департамента транспорта, и разыгрывают мотоцикл!

Специальная программа на сцене



На сценах выставки все три дня будут выступать самые активные представители российской индустрии техники для активного отдыха и спорта: рассказывать о новых проектах, достижениях индустрии и компаний, передавать опыт в спорте и бизнесе, делиться опытом и вдохновлять на новые свершения.

Часть программы «Мотовесны» – награждения знаковых событий в мире мото и техники для активного отдыха. На «Мотовесне 2023» пройдут награждения фестиваля скорости «Байкальская Миля», ассоциации Iron Butt и других соревнований.

Партнёрский материал