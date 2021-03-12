Открываем новый мотосезон: выиграйте билеты на Мотовесну-2021!

Мероприятие пройдёт со 2 по 4 апреля в российской столице, выиграть бесплатные билеты на выставку можно до 22 марта.

Календарная весна уже началась, а совсем скоро в большинстве российских городов станет теплее, снег растает, дороги станут более чистыми и менее скользкими. Тогда же стартует очередной сезон для владельцев двухколёсного транспорта. Предварять это событие будет «Мотовесна» – международная мотовыставка, которая пройдёт в Москве в начале апреля.



Организаторы решили с помощью портала Kolesa.ru провести розыгрыш бесплатных билетов для желающих посетить мотовыставку. По итогам конкурса двое счастливчиков станут обладателями двух билетов (всего разыгрывается 4 шт.).

Чтобы претендовать на победу в розыгрыше, участникам необходимо:

– в социальной сети Instagram стать подписчиком сообществ @kolesaru и @motovesna;

– поставить лайк публикации с розыгрышем;

– оставить под этим же постом комментарий «Участвую»;

– конечно же, не пропустить подведение итогов розыгрыша, которое состоится 22 марта!

Победители будут определены с помощью рандомайзера, так что шанс на получение двух билетов есть у каждого!

«Мотовесна» пройдёт в Москве в ЦВК «Экспоцентр» со 2 по 4 апреля 2021 года. Гостей выставки ждут лучшие модели и новинки от Harley-Davidson, BMW, Honda, Yamaha, Indian, Polaris, Bajaj, Kawasaki, MV Agustа, «Зид», «Русская механика», M1NSK, «Урал» и других производителей. Кроме того, здесь пройдёт кастом- и тюнинг-шоу, мотогонки и розыгрыш призов, один из которых – мотоцикл.