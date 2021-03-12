Отстающий от конкурентов бюджетный вэн Wuling Confero S после рестайлинга обзавёлся «усами»

Китайскому однообъемнику перекроили переднюю часть в Индонезии, а вот корма и салон прежние. Нового оборудования тоже не появилось, не тронули и мотор.

Заднеприводный компактвэн Wuling Confero S, сделанный из модели Wuling Houngguang S1, стартовал на индонезийском рынке в 2017 году, покупателям предлагаются машины локальной сборки. Напомним, бренд Wuling входит в китайское СП SAIC-GM-Wuling. В минувшем году в Индонезии, по данным местных СМИ, было реализовано 3060 единиц Confero S – это почти в три раза меньше, чем в 2019-м. Конкуренты в ковидном 2020-м там тоже заметно просели, и все же модель Wuling от них сильно отстает. Например, Suzuki Ertiga разошлась тиражом в 7516 экземпляров (в 3,2 раза меньше, чем годом ранее), а результат Toyota Avanza – лидера сегмента – 35 754 единицы (продажи сократились более чем вдвое). На этом фоне представлен обновленный Wuling Confero S.

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Вэну переделали переднюю часть: модель обзавелась новыми бампером и радиаторной решеткой, по-другому оформлены противотуманки, плюс затемнили фары. Главная же «фишка» внешности – светодиодные «усы», то есть расположенные по бокам нижней решетки полоски ходовых огней. Корму реформы не затронули. Габариты прежние: длина Wuling Confero S равна 4530 мм, ширина – 1691 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2720 мм.



Обновленный Wuling Confero S

Внутри тоже менять ничего не стали, не появилось и нового оборудования. Confero S можно купить с восьми- или семиместным салоном, в последнем случае во втором ряду установлены отдельные кресла с подлокотниками. «В базе» есть пара подушек безопасности, аудиосистема, задний парктроник, ABS+EBD, регулировка водительского сиденья по высоте и кондиционер. Дорогому Wuling Confero S положены мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, передние датчики парктроника.



Как и прежде, вэн оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 мощностью 98 л.с. (135 Нм), мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой роботизированной коробкой. Полный привод не предусмотрен.

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Цена рестайлингового Wuling Confero S лежит в диапазоне от 169 800 000 до 191 300 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 866 000 – 976 000 рублей по текущему курсу.



В Индонезии у модели еще есть пара коммерческих вариантов – фургон и утилитарный «микроавтобус», они носят имя Formo, их обновлять пока не стали. Также Wuling там продает кроссовер Almaz и компактвэн Cortez – перелицованные Baojun 530 и Baojun 730 соответственно (бренд Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC).

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Между тем в прошлом году было объявлено о том, что Wuling превратят в глобальный бренд: его планируют запустить и в других странах Юго-Восточной Азии, а также в Южной Америке и на Ближнем Востоке. Для покорения новых рынков готовят современные модели, одна уже представлена, правда, ее пока ее продают только на родине – это вэн Victory. Впрочем, в Россию марка Wuling не собирается.

