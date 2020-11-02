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  • Совместный минивэн GM и SAIC: самый дорогой в гамме, но дешевле конкурентов (будет глобальным)

Совместный минивэн GM и SAIC: самый дорогой в гамме, но дешевле конкурентов (будет глобальным)

02.11.2020 355 0 0

На китайском рынке стартовали продажи трехрядного вэна Wuling Victory, который первым примерил новый фирменный стиль бренда. На родине новинка доступна только с одним мотором. Позже модель появится и в других странах.

 

Марка Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC, в Китае она славится, прежде всего, своими дешевыми фургончиками и вэнами, хотя за рубежом можно встретить и более современные машины – например, кроссовер Almaz. Впрочем, паркетник оригинальной моделью не является, под новым именем скрывается Baojun 530 (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). В мае этого года партнеры объявили о решении развивать глобализацию бренда Wuling (в планах Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток), для этого придумали разделение на красный и серебристый логотипы. Идея такая: если машина носит красную эмблему (ранее была едина и для домашнего рынка, и для экспорта), то она предназначена только для КНР, если серебристую – то это «мировая» модель, хотя ее могут продавать и на родине. Весной же GM и SAIC анонсировали расширение линейки Wuling, показав минивэн Victory с задними распашными дверями. Правда, тогда автомобиль был замаскирован, полностью его раскрыли летом. Теперь же новинка поступила в продажу – пока лишь в Китае, но она стала первой моделью марки с той самой серебристой эмблемой, так что позже ее начнут поставлять и в другие страны.

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Итак, Victory построен на платформе R, на которой также базируются почти все последние машины Baojun. Дизайн выполнен в новом стиле, не характерном для остальных Вулингов, при этом он перекликается с тем же Baojun. Особенности экстерьера Victory – двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже – основные блоки фар), массивная радиаторная решетка, узкие задние фонари и «парящая» крыша. Длина вэна равна 4875 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2800 мм.

Внутри – двухспицевое рулевое колесо, виртуальная «приборка», мультимедийная система с большим сенсорным экраном и нефиксируемый селектор коробки. У минивэна шестиместный салон, с отдельными креслами на полозьях во втором ряду, у которых имеются подножки для ног: чтобы устроиться с максимальным комфортом, нужно сложить сиденья третьего ряда и отодвинуть кресла, установленные посередине. Также для новинки предусмотрены панорамная крыша со сдвижной секцией, климат-контроль, четыре наружные камеры, шесть подушек безопасности, системы автоторможения и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль.

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Двигатель один, он знаком по родственным моделям Baojun – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с., которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» (эта коробка идет только в «базе») или вариатором. Привод исключительно передний.

Wuling Victory стал самой дорогой легковой моделью с ДВС в гамме марки, цены лежат в диапазоне от 85 800 до 116 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 031 000 – 1 404 000 рублей по текущему курсу. И все же конкуренты стоят дороже. Так, минивэн Geely Jiaji обойдется минимум в 94 800 юаней (1 140 000 рублей), столько же просят за базовый BYD Song Max 2021 модельного года, а GAC Trumpchi M6 (бывший GM6) стоит от 109 800 юаней (1 320 000 рублей). Вэны зарубежных брендов еще дороже – например, Buick GL6 стоит от 142 900 юаней (1 718 000 рублей).

На экспорт Victory, скорее всего, отправят в следующем году. Между тем Wuling готовится вывести на рынок еще одну новинку – кроссовер с довольно смелым дизайном, причем он тоже должен стать глобальным.

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