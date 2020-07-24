Новый китайский кроссовер: раскрыт Wuling Hongguang X

Марка Wuling появилась в 2007 году, её «портфель» в основном заполнен грузопассажирскими вэнами. Ранее недорогой однообъёмник Hongguang в течение нескольких лет возглавлял список бестселлеров китайского авторынка. Компания Wuling Motors вместе с «поднебесным» концерном SAIC и американским General Motors входят в совместное предприятие SAIC-GM-Wuling. У СП есть ещё один бренд – Baojun, его модели продают и за пределами КНР, но под другими марками – MG (принадлежит SAIC) и Chevrolet (принадлежит GM). Кстати, Wuling тоже представлен за рубежом, например, модели продаются в Индонезии.



Теперь же компания решила расширить географию: для этого она создаёт дополнительный модельный ряд, одной из новинок станет кроссовер. Его предвестником является Hongguang X, который сегодня дебютировал на автосалоне в Чэнду, пока в статусе концепта.



Подтверждением тому, что новый кросс будет глобальным, служит серебристый логотип в виде ромбика с «крыльями» на его передней части. Напомним, автомобили, предназначенные для домашнего рынка, носят эмблему красного цвета. Первой моделью Wuling, получившей серебристый фирменный знак, стал минивэн Victory.



У представленного концептуального кроссовера головная оптика имеет «иксы», образованные внутри фар светодиодами. Схожим образом оформлены и фонари. Кроме того, у шоу-кара задние двери открываются против движения, боковые зеркала заднего вида имеют узкую форму, а в крышу SUV встроены прожекторы. Судя по всему, на автосалон в Чэнду привезли макет не на ходу: патрубков выхлопной системы (аналогично как и портов для зарядки) у автомобиля нет. Салон тоже пока остался тайной, известно лишь, что внутри будет три ряда кресел.



Информации о «технике» будущей новинки бренда Wuling пока нет. Скорее всего, кроссовер позаимствует «начинку» у моделей марки Baojun. Эти данные компания намерена раскрыть позже. Вероятно, у Hongguang X будет несущий кузов, под капотом ожидается турбомотор небольшого объёма, а у базовых версий окажется передний привод. Не исключено, что версий с колёсной формулой 4x4 для этого SUV и вовсе не предусмотрят.



Согласно более ранней информации, серийный кроссовер, созданный по мотивам представленного сегодня концепта, получит название Ursa. Его компания Wuling планирует представить в 2021 году (более точных сроков пока нет). Позже должна появиться и ориентировочная цена будущей новинки.

Ожидается, что на старте продаж кроссовер опередит другая анонсированная глобальная новинка марки – трёхрядный компактвэн Wuling Victory. У такого автомобиля может быть только передний привод, а под капотом располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор с отдачей 177 л.с. Двигатель комплектуется бесступенчатым «автоматом». К дилерам в Поднебесной модель поступит в третьем квартале текущего года.

