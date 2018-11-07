Если верить слухам, то фирма BMW хотела сделать седан ещё на базе «копейки» первого поколения, но отказалась от этой идеи, чтобы не ломать карьеру «трёшке». Но в третьем поколении седанчик всё же появился – его спроектировали на передеприводной платформе UKL и представили осенью 2016 года в Китае. За пределами Поднебесной его продавать не планировалось, однако и эти планы поменялись: этим летом компактный седан добрался до рынка Мексики, а на днях фотошпионы поймали его в Мюнхене, где у BMW находится штаб-квартира. Перепощивать эти снимки мы не будем, поскольку облик машины давно рассекречен. Компактный седан (колёсная база – 2670 мм, длина – 4456 мм) у баварцев получился ладный, с классическими пропорциями, ловко скрадывающими переднеприводную компоновку.

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Появление четрёхдверки на дорогах Мюнхена может означать, что BMW всё-таки решилась продавать её в Европе. Объективные предпосылки для этого есть: по итогам продаж за первые девять месяцев текущего года в европейском регионе «копейка» отстаёт от Мерседеса А-класса и Audi A3 – реализовано 100 375, 107 126 и 122 076 экземпляров соответственно. «Трёшка» тоже проигрывает по продажам своим главным конкурентам – Мерседесу С-класса и Audi A4, так что «копейка»-седан ей погоды уже не испортит. У Мерседеса А-класса и Audi A3 версии с кузовом седан есть (причём у Мерседеса теперь даже две), и в России на них приходится львиная доля продаж, так что можно не сомневаться, что четырёхдверная «копейка» BMW пошла бы у нас на ура. В Китае, кстати, благодаря местной сборке седан BMW 1 серии доступнее хэтчбека.

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Пока что «копейка»-седан существует в трёх бензиновых модификациях 118i (136 л.с.), 120i (192 л.с.) и 125i (231 л.с.), но в привязке к европейскому рынку гамма силовых агрегатов наверняка будет пересмотрена – могут появиться как менее мощные, так и более мощные версии, в том числе гибридные и с полным приводом. В интерьере может появиться новый фирменный цифровой щиток приборов вместо привычных аналоговых циферблатов, какими снабжены машины для Китая и Мексики. В общем, в Мюнхене, скорее всего, обкатывают обновлённые вариант модели, которая дебютирует в рамках всего нового первого семейства для европейского рынка. Премьера ожидается не позднее весны следующего года.