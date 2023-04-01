Переход на водород: инвесторы планируют возродить проект АНТЭЛ на базе Оки

Как известно, на ВАЗе в своё время немало экспериментировали с альтернативными источниками энергии для транспортных средств. Например, работа над «электричками» в Тольятти началась еще в середине семидесятых годов, но, вдоволь наэкспериментировавшись с электрофургоном на базе ВАЗ-2102, в начале восьмидесятых от этой темы отвернулись, чтобы снова вспомнить о ней и в девяностые, и в двухтысячные. Однако, кроме машин на батарейках, на стыке веков совместно с инженерами Уральского электрохимического комбината в Тольятти занялись концепцией автомобиля на топливных элементах, использовав в качестве агрегатоносителя обычную «длинную» Ниву ВАЗ-2131 . Машина получила нехитрое название АНТЭЛ – аббревиатуру от фразы «автомобиль на топливных элементах». Тогда этот проект оказался коммерчески нецелесообразным, но сейчас группа частных инвесторов, учредив КБ «ОкАНТЭЛ», планирует наладить производство бюджетных машин на топливных элементах на базе вазовской Оки.

Пока автогиганты ищут новые варианты поставок комплектующих и перестраивают логистические и производственные цепочки, частные компании меняют глобальный подход к автомобилестроению с учетом новых реалий. В начале марта группа венчурных инвесторов объявила о создании КБ «ОкАНТЭЛ», которое выкупило у АвтоВАЗА наработки по проекту АНТЭЛ и планирует наладить сборку и сертификацию автомобилей особо малого класса на топливных элементах. Для сокращения расходов на дизайн и разработку кузова было принято решение использовать для постройки новой машины кузов ВАЗ-11113 Ока. Партия из 180 окрашенных кузовов была обнаружена на складе закрывшегося в 2013 году завода СеАЗ и выкуплена для построения пилотных машин, сертификации и выпуска первых 150 товарных автомобилей. В дальнейшем сборку и окраску кузовов планируется организовать на одном из свободных на данный момент автомобильных предприятий – например, ТагАЗе.



В течение марта были проведены первые работы по адаптации установки АНТЭЛ-2, работающей на водороде и воздухе, для установки на Оку. Как и в оригинальном проекте, в конструкции автомобиля обязателен специальный компрессор, который будет поднимать давление газа в баллонах с 250 до 400 атмосфер. Однако завод УЭХК по заказу КБ «ОкАНТЭЛ» разработал более компактный вариант электрохимического генератора «Фотон» (напомним, именно его ставили на Буран-2). Энергоустановка МВВ-14 будет развивать ток напряжением 140В и выдавать 14 кВт (АНТЭЛ-2 на базе ВАЗ-2111 имел 240В и 25 кВт соответственно). Заявленная максимальная скорость составит 90 км/ч, а запас хода достигнет отметки в 250 км. Усовершенствованные нагреватели снизят время прогрева до минимально допустимой рабочей температуры в 60 градусов с 10-15 минут (как это было у АНТЭЛ-2) до 3-5 минут.

Интересно, что компоновка машины не изменится: как и ранее, «двигатель» будет расположен впереди, но запасное колесо из моторного отсека уберут. Сами топливные элементы расположат «в подполье», причем заднего сиденья у автомобиля не будет – ВАЗ-1111ТЭ будет двухместным, но с увеличенным до 400 л багажным отделением. Учитывая нехватку зарубежных комплектующих и дефицит чипов, в КБ уверены в возможности сертифицировать автомобиль без АБС, системы ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности.

Подсчеты специалистов КБ «ОкАНТЭЛ» свидетельствуют, что при выпуске хотя бы 2000 автомобилей в год коммерческая стоимость киловатта мощности снизится с «космических» 2000-3000 долларов до двух сотен. А это значит, что сама установка обойдётся примерно в 300-400 тысяч рублей. Пока что компания оценивает автомобили из опытной партии в 850 тысяч рублей и уже получила свыше 200 заявок на приобретение водородной Оки. Ну а владельцы обычных «Окушек» могут рассчитывать на скидку в 100 тысяч рублей, если сдадут свою машину по системе трейд-ин в зачет стоимости ВАЗ-1111ТЭ. Прием заявок от владельцев начнут уже с этой пятницы, 1 апреля.