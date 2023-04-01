Переход на водород: инвесторы планируют возродить проект АНТЭЛ на базе Оки

Пока автогиганты ищут новые варианты поставок комплектующих и перестраивают логистические и производственные цепочки, частные компании меняют глобальный подход к автомобилестроению с учетом новых реалий. В начале марта группа венчурных инвесторов объявила о создании КБ «ОкАНТЭЛ», которое выкупило у АвтоВАЗА наработки по проекту АНТЭЛ и планирует наладить сборку и сертификацию автомобилей особо малого класса на топливных элементах. Для сокращения расходов на дизайн и разработку кузова было принято решение использовать для постройки новой машины кузов ВАЗ-11113 Ока. Партия из 180 окрашенных кузовов была обнаружена на складе закрывшегося в 2013 году завода СеАЗ и выкуплена для построения пилотных машин, сертификации и выпуска первых 150 товарных автомобилей. В дальнейшем сборку и окраску кузовов планируется организовать на одном из свободных на данный момент автомобильных предприятий – например, ТагАЗе.
В течение марта были проведены первые работы по адаптации установки АНТЭЛ-2, работающей на водороде и воздухе, для установки на Оку. Как и в оригинальном проекте, в конструкции автомобиля обязателен специальный компрессор, который будет поднимать давление газа в баллонах с 250 до 400 атмосфер. Однако завод УЭХК по заказу КБ «ОкАНТЭЛ» разработал более компактный вариант электрохимического генератора «Фотон» (напомним, именно его ставили на Буран-2). Энергоустановка МВВ-14 будет развивать ток напряжением 140В и выдавать 14 кВт (АНТЭЛ-2 на базе ВАЗ-2111 имел 240В и 25 кВт соответственно). Заявленная максимальная скорость составит 90 км/ч, а запас хода достигнет отметки в 250 км. Усовершенствованные нагреватели снизят время прогрева до минимально допустимой рабочей температуры в 60 градусов с 10-15 минут (как это было у АНТЭЛ-2) до 3-5 минут.
Интересно, что компоновка машины не изменится: как и ранее, «двигатель» будет расположен впереди, но запасное колесо из моторного отсека уберут. Сами топливные элементы расположат «в подполье», причем заднего сиденья у автомобиля не будет – ВАЗ-1111ТЭ будет двухместным, но с увеличенным до 400 л багажным отделением. Учитывая нехватку зарубежных комплектующих и дефицит чипов, в КБ уверены в возможности сертифицировать автомобиль без АБС, системы ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности.
Подсчеты специалистов КБ «ОкАНТЭЛ» свидетельствуют, что при выпуске хотя бы 2000 автомобилей в год коммерческая стоимость киловатта мощности снизится с «космических» 2000-3000 долларов до двух сотен. А это значит, что сама установка обойдётся примерно в 300-400 тысяч рублей. Пока что компания оценивает автомобили из опытной партии в 850 тысяч рублей и уже получила свыше 200 заявок на приобретение водородной Оки. Ну а владельцы обычных «Окушек» могут рассчитывать на скидку в 100 тысяч рублей, если сдадут свою машину по системе трейд-ин в зачет стоимости ВАЗ-1111ТЭ. Прием заявок от владельцев начнут уже с этой пятницы, 1 апреля.
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