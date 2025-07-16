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  • Первый кроссовер от SAIC и Huawei: появились подробности о Shangjie H5

Первый кроссовер от SAIC и Huawei: появились подробности о Shangjie H5

16.07.2025 22 0 0

Новинка китайской марки, получившая два варианта «начинки», появится в продаже на домашнем рынке в начале осени 2025-го.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в партнёрстве с IT-гигантом Huawei уже было запущено несколько премиальных брендов, таких как Aito, Luxeed, Stelato и Maextro: они представляют собой совместные проекты с компаниями Seres, Chery, BAIC и JAC соответственно. Эти марки объединены в альянс HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Недавно стало известно о том, что в круг альянса был принят ещё один участник – Shangjie, созданный совместно с SAIC. Отметим, в рамках первого этапа сотрудничества стороны инвестировали в проект 6 млрд юаней.

На фото: кроссовер Shangjie H5

В HIMA на днях анонсировали первый кроссовер нового бренда: он получит название Shangjie H5. Известно, что в продаже на домашнем рынке этот паркетник появится в сентябре текущего года. Новые снимки и первая техническая информация о модели появились в базе китайского минпрома, а также на странице марки в соцсети Weibo.

Shangjie H5 получил традиционный обтекаемый кузов, покатую линию капота со скромными выштамповками, «раскосую» головную оптику простой формы, а также довольно большой, но лаконичный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Ещё у кроссовера серебристые рейлинги и рамка бокового остекления, обычные дверные ручки и зеркала с корпусами в цвет кузова.

На фото: электрический кроссовер Shangjie H5
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На фото: электрический кроссовер Shangjie H5
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На кромке крыши спереди заметен лидар, в верхней части багажной двери установлен небольшой спойлер, фонари оформлены в виде проходящего через всю ширину кормы единого элемента с сужающейся по центру перемычкой. Нижняя часть заднего бампера получила глянцевую чёрную вставку с синей узкой полосой и парой горизонтальных светоотражателей. Салон, рассчитанный на пятерых седоков, в компании пока держат в секрете.

На фото: гибридная версия Shangjie H5
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На фото: гибридная версия Shangjie H5
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Ожидается, что на китайском рынке новинка поборется за покупателей с Deepal S7 и Xpeng G6. Габаритная длина Shangjie H5 равна 4780 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1664 мм, а расстояние между осями составляет 2840 мм. Известно, что модель снабдят комплексом водительских помощников Huawei ADS 4 (автопилотом третьего уровня), парковочным ассистентом и различными системами безопасности.

Паркетник предложат в Китае в двух модификациях: с гибридной установкой и полностью электрической «начинкой». В первом случае в состав установки войдёт 1,5-литровый мотор, мощность которого равна 98 л.с. (максимальная совокупная отдача, ёмкость батареи и другие подробности станут известны позже). Пока что известно, что общий запас хода у этого варианта Shangjie H5 превышает 1300 км (при расчёте по циклу CLTC).

Полностью «зелёным» кроссоверам H5 положены электродвигатели, максимальная мощность которых составляет 204 и 245 л.с. (в зависимости от версии). Ёмкость тяговой батареи пока не рассекречена, однако известно, что дальнобойность на одной зарядке при расчёте по тому же используемому в Китае циклу составит до 655 км.

Напомним, на днях был анонсирован также премиальный универсал Stelato S9T (как мы уже отмечали, марка тоже входит в состав альянса HIMA). Эта новинка тоже должна выйти на рынок грядущей осенью.

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