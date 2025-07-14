Huawei расширяет автобизнес: показаны универсал Stelato и первенец совместного бренда с SAIC

В Китае к старту продаж готовятся сразу две новинки, созданные вместе с компанией Huawei. Одной из премьер станет премиальный универсал, второй же окажется относительно доступный кроссовер.

Ранее в партнерстве с IT-гигантом Huawei были запущены престижные бренды Aito, Luxeed, Stelato и Maextro – это совместные проекты с компаниями Seres, Chery, BAIC и JAC соответственно. Все вместе эти марки образуют альянс HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Совсем недавно портфель альянса пополнил еще один, самый доступный бренд – Shangjie, созданный вместе с SAIC. Ну а сегодня HIMA анонсировал сразу две премьеры: паркетник Shangjie H5, то есть первенца новоявленной марки, и роскошный универсал Stelato S9T. Начнем с «сарая», так как информации о нем все же больше.

Stelato S9T 1 / 3 Stelato S9T 2 / 3 Stelato S9T 3 / 3

Stelato S9T является пятидверной версией стартовавшего в прошлом году седана Stelato S9. Размеры универсала еще не озвучены. Впрочем, по длине Stelato S9T, вероятно, близок к седану (5160 мм), а колесная база у двух модификаций наверняка совпадает (3050 мм).

Stelato S9T

Спереди универсал практически дословно повторил седан, разве что вместо надписи Stelato красуется новая эмблема бренда. Задние фонари состоят из множества диодных «точек» — как и ходовые огни, расположенные под фарами (у фонарей четырехдверки другая начинка). Stelato S9T тоже имеет лидар (разумеется, вся электроника – от Huawei) и выдвижные ручки дверей, сами двери – скорее всего, безрамочные. Любопытно, что пока бренд Stelato пиарит универсал с привычными наружными зеркалами, тогда как для седана еще предусмотрены камеры.

Седан Stelato S9 1 / 4 Седан Stelato S9 2 / 4 Седан Stelato S9 3 / 4 Седан Stelato S9 4 / 4

Интерьер пятидверки пока не продемонстрировали. На одной из имеющихся фирменных картинок виден отдельный гигантский планшет мультимедиа – как у седана. То есть салоны у машин, вероятно, одинаковые.

Интерьер седана Stelato S9 1 / 4 Интерьер седана Stelato S9 2 / 4 Интерьер седана Stelato S9 3 / 4 Интерьер седана Stelato S9 4 / 4

Предполагается, что Stelato S9T будет доступен с той же техникой, что и четырехдверка. Седан дебютировал в виде электрокара: на задней оси «простых» версий сейчас установлен 309-сильный электромотор; более дорогие варианты получили двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 525 л.с. «Электрички» укомплектованы батареей емкостью 100 кВт*ч. Впоследствии седан Stelato S9 обзавелся еще и гибридной модификацией, ее установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (160 л.с.; работает в режиме генератора) и тот же 309-сильный электромотор на задней оси. Гибрид предложен с аккумулятором на 37 или 53,4 кВт*ч. К слову, седан по умолчанию имеет пневмоподвеску.

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Что же касается кроссовера Shangjie H5, то про него пока сказано лишь то, что он имеет автопилот Huawei ADS 4 с лидаром. Паркетник получил довольно спокойную внешность – у него фары привычной формы, гладкий «нос» и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Салон не показан. О технике информации тоже нет, при этом китайские профильные СМИ полагают, что Shangjie H5 является гибридом.

Shangjie H5

Запуск и универсала Stelato S9T, и кроссовера Shangjie H5 намечен на осень текущего года. Больше подробностей о каждой из грядущих новинок появится ближе к дате полноценной премьеры.