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Первым дилерским центром SKYWELL в России стал Major City Новая Рига

27.10.2022 105 0 0

Дилерский центр SKYWELL в Москве начнет работу в конце ноября 2022 года.  Электромобиль SKYWELL ET5 будет представлен в шоуруме на 9-м километре Новорижского шоссе в локации Major City Новая Рига.

 

Клиентам будет доступен широкий спектр сопутствующих услуг: тест-драйв SKYWELL ET5, выгодные программы кредитования, лизинг, обмен автомобилей с пробегом на новые автомобили, страхование, удалённое урегулирование убытков, установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей. Под бренд SKYWELL будут выделены посты слесарного и кузовного ремонта.

«Холдинг Major всегда открыт к сотрудничеству с новыми автомобильными брендами, и мы рады появлению бренда SKYWELL в нашем портфеле. Мы высоко оцениваем перспективы бренда и со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы поддержать его развитие в нашей стране. Холдинг Major является лидером автомобильного бизнеса России, и я уверен, что бренд SKYWELL поможет нам укрепить наши лидирующие позиции, а также обеспечить наших клиентов новым уникальным опытом владения автомобилями SKYWELL» — президент холдинга Major Михаил Бахтиаров.

SKYWELL ET5

«Сегодня мы находимся на стадии быстрого развития дилерской сети и рассматриваем партнёрство на всей территории России. Нашим партнёрам мы предлагаем устойчивое и прибыльное развитие бизнеса при низком уровне первичных инвестиций, которое со стороны дистрибьютора будет поддерживаться командой высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы в автомобильной сфере. Мы высоко ценим, что первым уполномоченным дилером бренда SKYWELL на территории России стал лидер автомобильного рынка холдинг Major», — глава «SKYWELL Россия» Александр Иванов.

SKYWELL ET5​

В июле 2023 года в России планируется старт продаж второй модели бренда — гибридного кроссовера SKYWELL HT-i, а до конца 2023 года — малотоннажного грузового автомобиля SKYWELL D11.

Реклама. www.major-city.ru

дилер бизнес

 

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