Peugeot 2008 обновили в стиле старших кроссоверов, но такая модель достанется не всем

Опубликованы шпионские фотографии рестайлингового паркетника Peugeot, предназначенного для южноамериканского рынка. Официальная премьера модели пройдет в ближайшее время.

Глобальный кросс Peugeot 2008 обновился еще в 2016-м: «француз» получил другую радиаторную решетку и затемненные задние фонари, на колесных арках появились пластиковые накладки, плюс был расширен список доступного оборудования. Но вот до Южной Америки посвежевший паркетник доберется только в этом году, причем у локальной версии своя программа рестайлинга. Предназначенный для этого региона 2008-й сфотографировали в Бразилии, снимки опубликовало издание Quatro Rodas. Судя по камере, установленной спереди, кроссовер поймали во время съемок для рекламы, а это значит, что премьера уже скоро.

1 / 2 Обновленный Peugeot 2008 для Южной Америки 2 / 2 Обновленный Peugeot 2008 для Южной Америки

От «мирового» SUV южноамериканская версия отличается, прежде всего, передним бампером – его сделали в стиле кроссоверов Peugeot 3008 и Peugeot 5008, сохранив при этом круглые противотуманки (у старших моделей они «заквадраченные»). Сама решетка – такая же, как у глобального Peugeot 2008, то есть с вертикальными «штрихами» вместо горизонтальных полос, еще на нее с капота перенесли эмблему марки. Также на бамперах бразильского кросса отсутствуют серебристые накладки, которые есть у модели, предназначенной для других стран. Фонари же перекочевали с дореформенного паркетника.

Фотографий салона бразильского Peugept 2008 пока нет. Глобальный кроссовер внутри не изменился, так что и интерьер модели для Южной Америки, скорее всего, дорабатывать не стали.

1 / 3 Глобальный обновленный Peugeot 2008 2 / 3 Глобальный обновленный Peugeot 2008 3 / 3 Глобальный обновленный Peugeot 2008

По предварительным данным, двигатели у паркетника тоже прежние: в Бразилии 2008-й доступен с четырехцилиндровыми «атмосферником» 1.6 и турбомотором THP аналогичного объема. Традиционно для этой страны, двигатели работают как на бензине, так и на этаноле. В первом случае базовый мотор выдает 115 л.с., THP – 166 л.с., во втором – 118/122 (в зависимости от трансмиссии) и 173 л.с. соответственно. Турбированный двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», «атмосферник» работает в паре с 5МКП или 6АКП. Полный привод Peugeot 2008 не положен.

1 / 3 Дореформенный Peugeot 2008, версия для Бразилии 2 / 3 Дореформенный Peugeot 2008, версия для Бразилии 3 / 3 Дореформенный Peugeot 2008, версия для Бразилии

Производство паркетника для южноамериканского рынка налажено на бразильском заводе PSA. Кстати, в Бразилии Peugeot 2008 теряет покупателей: в 2018-м выбор на кроссовере остановили 9745 клиентов, что на 8% меньше, чем годом ранее. Хотя с Россией, конечно, не сравнить, у нас спрос на модель мизерный – всего 107 реализованных в прошлом году машин.

Глобальный кросс совсем скоро сменит поколение (возможно, уже в этом году), то есть еще раз обновлять текущую модель вряд ли станут. Peugeot 2008 второй генерации переведут на платформу CMP, а его дизайн выполнят в стиле дебютировавшего недавно нового хэтча Peugeot 208, построенного на той же «тележке».