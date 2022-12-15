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Peugeot продолжает подготовку к премьере Inception: первые тизеры

15.12.2022 88 0 0

Концепт французского бренда призван продемонстрировать будущее направление его дизайна. Дебют шоу-кара пройдёт 5 января 2023 года.

Французская марка покинула американский рынок более тридцати лет назад. Сравнительно недавно в Peugeot думали о том, чтобы вернуться в США, однако этим планам, как минимум в ближайшее время сбыться не суждено: так решили в руководстве Stellantis, который был образован в начале 2021 года в результате слияния Группы PSA и концерна FCA. Тогда автогигант предпочёл вложить средства в развитие американской марки Chrysler на домашнем рынке.

Несмотря на то, что возвращение на американский рынок в ближайшей перспективе Peugeot не светит, компания собирается представить свою очередную разработку на выставке потребительской электроники CES, которая ежегодно проводится в начале января в Лас-Вегасе (США). Как стало известно в конце прошлого месяца, Пежо 5 января представит концепт Inception, который призван продемонстрировать будущее направление дизайна бренда.

Подробностей о концепте Peugeot Inception пока по-прежнему практически нет, зато компания опубликовала первые тизеры шоу-кара. Информативными эти несколько снимков и короткий ролик назвать сложно: часть показанных элементов относится к оптике и подсветке, также можно разглядеть дисплей в салоне и задний фонарь оформленный в фирменном стиле «тигриный коготь».

Ещё на фото и видео запечатлена заглушка, расположенная на месте традиционной решётки радиатора. Она выполнена в чёрном цвете с небольшими светящимися штрихами, а также с тремя полосами, которые проходят между фарами через всю ширину «гриля» и сходятся в центре, где расположен актуальный логотип в виде головы льва.

В компании отметили, что концепт Inception (в переводе с английского «начало», «возникновение») открывает новую эру для Peugeot. Одним из главных направлений, над которым потрудились разработчики, стал «революционный» дизайн интерьера. Как сообщалось ранее, будущие полностью электрические модели французской марки (они появятся во второй половине текущего десятилетия), позаимствуют у шоу-кара ряд дизайнерских и технологических решений.

Технических подробностей о концепте Peugeot Inception пока нет. Очевидно, что он получит полностью электрическую силовую установку. Можно предположить, что в основу нового шоу-кара ляжет платформа STLA из «портфеля» Stellantis. Не сключено, что ёмкость тяговой батареи, которой оснастят Inception будет равна 51 кВт*ч.

Напомним, по плану компании, к 2024 году в линейке Peugeot уже будут электрифицированные версии всех моделей, включая гибриды 3008 и 5008, которые получат технику «с повышенной эффективностью» разработки Stellantis.

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