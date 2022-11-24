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  • Peugeot готовится к дебюту Inception: концепт станет прообразом для новых электромобилей

Peugeot готовится к дебюту Inception: концепт станет прообразом для новых электромобилей

24.11.2022 82 0 0

Модели французской марки, которые появятся во второй половине текущего десятилетия, позаимствуют у шоу-кара дизайнерские решения и технологические разработки.

 

Одним из главных рынков для Peugeot является Европа, правда, за последнюю пару лет продажи машин марки здесь снизились. Так, по итогам 2021-го старосветские дилеры реализовали 728 917 экземпляров (на 3,3% меньше, чем годом ранее). В текущем году показатели Пежо по-прежнему «в минусе»: за первые три квартала европейцы купили 474 862 автомобиля, что на 16% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

В США французская марка не представлена уже более 30 лет, при этом ранее в Peugeot думали о том, чтобы вернуться на один из крупнейших мировых авторынков, однако крест на этих планах поставило слияние Группы PSA и концерна FCA в начале 2021 года. Тогда был образован автогигант Stellantis, руководство которого в итоге решило не поддержать планы Пежо, а вложить силы и деньги в развитие американской марки Chrysler на домашнем рынке.

Тем не менее, сегодня марка анонсировала скорую презентацию нового концепта: она пройдёт в рамках выставки потребительской электроники CES, которая ежегодно проводится в начале января в Лас-Вегасе (США). Шоу-кар Peugeot Inception дебютирует 5 января, подробностей о нём пока практически нет; производитель не поделился даже расплывчатым тизером или крайне приблизительным эскизом, лишь обозначил наименование концепта с помощью отдельного изображения.

Известно, что шоу-кар Inception позволит Peugeot продемонстрировать те технологии, функции и дизайнерские решения, которые в дальнейшем будут определять полностью электрические модели бренда. Речь идёт о новинках, чьё появление ожидается после 2025 года. Очевидно, будущие модели позаимствуют часть разработок, которые компания представит в начале января 2023-го.

На фото: кросс-лифтбек Peugeot 408

Ожидается, что у концепта будет необычная внешность: в Peugeot пообещали «перевернуть весь автомобильный опыт с ног на голову». Кроме того, разработчики пересмотрели фирменное оформление интерьера i-Cockpit, который получат будущие «зелёные» Peugeot. Подробностей ни об экстерьере, ни о салоне шоу-кара Inception пока нет, не назван даже его тип кузова.

До того, как появятся новинки, созданные по мотивам Peugeot Inception, марка пополнит линейку и за счёт других «озелененных» моделей. Так, 2023-ий, по мнению главы Peugeot Линды Джексон, станет «электрическим годом» для компании. По плану, к 2024 году у Пежо будут электрифицированные версии всех моделей (включая гибриды 3008 и 5008, которые получат технику с повышенной эффективностью от Stellantis). Далее ряд пополнят хэтчбеки e-208 GT и e-308, универсал e-308 SW, а также кросс-лифтбек 408 в версиях PHEV.

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