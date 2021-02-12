План по возвращению остался в прошлом: Peugeot не выйдет на рынок США

Автомобили французского бренда Peugeot официально не представлены в Штатах в течение последних трёх десятков лет. Так, продажи машин стартовали в 1958-ом, но были завершены в 1991 году, после чего дилеры ещё несколько лет распродавали оставшиеся на складах Peugeot 405. Стоит отметить, что спрос на машины Пежо на этом рынке всегда был невысоким: так, пиковым годом для бренда стал 1984-ый, когда клиенты купили свыше 20 тыс. единиц. Для сравнения, в свой последний год в США бренд продал лишь 3555 экземпляров (на 16,6% меньше, чем годом ранее).

На фото: логотип марки Peugeot

На других рынках дела у Peugeot в тот момент шли куда лучше. Так, в Европе клиенты в том же 1991-ом приобрели свыше миллиона машин (что на 6% меньше, чем годом ранее). В числе причин невысоких результатов бренда в США оказались ограниченная дилерская сеть, а также жёсткая конкуренция с местными и японскими марками. В итоге французская марка покинула Штаты.

Позже несколько раз поднимался вопрос о возможном возвращении Пежо в США. Серьёзно об этом ещё в 2016 году заговорил Карлос Таварес, занимавший на тот момент пост генерального директора группы PSA. По его прогнозам, возвращение Peugeot на американский рынок стоило ожидать в начале 2023 года. В очередной раз тема обсуждалась в середине 2019-го, тогда план уже сместился: ожидалось, что у жителей Штатов доступ к французским машинам снова появится в 2026 году.



Недавно в Сети появился слух о том, что намерения Peugeot в отношении возвращения в США могут в очередной раз быть пересмотрены. Проблема, как оказалось, в недавнем слиянии группы PSA и итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles. Напомним, в результате был образован новый мировой автогигант Stellantis, его генеральным директором стал Карлос Таварес.



На фото: логотип марки Chrysler

Изначально предполагалось, что как раз в результате слияния возвращение Пежо на американский рынок пройдёт проще. В частности, это помогло бы решить проблему со слабой дилерской сетью: так, компании, которые сейчас продают на территории США автомобили Jeep и Ram (марки ранее принадлежали FCA), теоретически могли бы предлагать на своих площадках и модели Peugeot.

Однако все эти предположения теперь остались в прошлом. Глава нового автогиганта Карлос Таварес, который сам ранее выступал за возвращение Peugeot в Штаты, теперь заявил, что этот вопрос не рассматривается. Как сообщает издание Car and Driver, топ-менеджер добавил, что в ближайшей перспективе тема не окажется на повестке дня.



Он пояснил, что силы, средства и инженерные ресурсы Stellantis намерен тратить на те бренды, которые уже сейчас представлены в США. Речь идёт в том числе о Chrysler, которому ещё совсем недавно предрекали скорую отставку. Так, по словам Карлоса Тавареса Крайслер является «одним из трёх исторических столпов» нового автогиганта, два других – Fiat и Peugeot.



При этом сейчас у Chrysler дела на домашнем рынке идут не очень: продажи машин бренда постепенно снижаются с 2016 года. Так, в 2020-ом дилеры реализовали в США в общей сложности 110 464 машины марки, что на 13% меньше, чем годом ранее. По сути, сейчас компания продает только Pacifica, Voyager и 300. Показатели марки заметно снизились после того, как из линейки ушёл Chrysler 200.

