Peugeot может пересмотреть свои планы по возвращению в США

Марка Peugeot отсутствует на рынке США в течение последних 30 лет: продажи стартовали в 1958-ом, а завершились в 1991 году (после этого дилеры ещё пару лет распродавали складские остатки Peugeot 405). Спрос на автомобили бренда на этом рынке всегда был невысоким: пиковым годом для бренда стал 1984-ый, когда клиенты купили свыше 20 тыс. машин. А, к примеру, в свой последний год в Штатах Пежо продала всего 3555 экземпляров, что на 16,6% меньше, чем годом ранее.

На фото: Peugeot 3008

В сравнения, в Европе клиенты Peugeot за тот же 1991 год купили 1 013 247 машин (-6%). В списке причин низких продаж бренда в США назывались как ограниченная дилерская сеть, так и весьма жёсткая конкуренция с местными и японскими марками. Неудивительно, что всё это в итоге заставило компанию покинуть рынок. Впоследствии периодически поднимался вопрос о возможном возвращении Пежо в Штаты, однако о реальных шагах в этом направлении речи не шло.

Более серьёзно об этом заговорил в 2016 году Карлос Таварес, занимавший тогда пост генерального директора PSA. Он предполагал, что возвращение Peugeot в США пройдёт уже в начале 2023 года. Позднее, когда тема снова поднималась в середине 2019-го, план по выводу Пежо на американский рынок уже сместился: ожидалось, что у жителей Штатов снова будет доступ к французским машинам в 2026 году.



На фото: Peugeot 508 SW Sport Engineered

После того, как появилась информация о слиянии Группы PSA с концерном FCA, предположения о планах по выходу бренда на американский рынок вновь ожили. В частности, с помощью объединения в новый автогигант Stellantis можно было бы решить проблему со слабой дилерской сетью: ожидалось, что компании, которые сейчас продают на территории США автомобили Jeep и Ram, теоретически могли бы предлагать на своих площадках и модели Peugeot.

Однако, судя по всему, этому не суждено случиться, во всяком случае, в ближайшее время. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на генерального директора Peugeot Жана-Филиппа Импарато. Он пояснил, что из-за объединения концернов в ближайшие месяцы будет разработана новая стратегия развития для всех брендов, в итоге руководству Peugeot придётся пересмотреть многие пункты, в том числе и тот, который касается выхода на рынок США.

На фото: Peugeot 5008

Сообщается, что в дальнейшем в Пежо могут вернуться к обсуждению этого вопроса, однако в ближайшее время руководство бренда сосредоточится на своих основных рынках. Отметим, марка представлена в Европе, Китае, а также в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Кстати, если на старосветском рынке дела идут весьма неплохо (в 2019 году было реализовано 968 341 шт., +0,6%), то в Поднебесной компании придётся постараться, чтобы вернуть свои позиции: за указанный период клиенты купили всего 63 758 машин Peugeot, что на 54,2% меньше, чем годом ранее. Пиковым для бренда был 2015-ый: тогда китайцы купили 406 738 единиц.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что слияние FCA и PSA было официально завершено: теперь концерны упразднены, вместо них появился новый крупный игрок рынка – автогигант Stellantis. Ожидается, что он займёт четвёртое место в мире по объёму выпуска автомобилей после Toyota, Volkswagen и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

