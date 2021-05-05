Новинки ×
  • Пикап Chevrolet Montana сменит имидж в новом поколении и обретет четырёхдверную кабину

Пикап Chevrolet Montana сменит имидж в новом поколении и обретет четырёхдверную кабину

05.05.2021 224 0 0

По предварительным данным, ближайшим родственником грузовичка станет последний Tracker, а вот внешний облик якобы будет вдохновлен другим кроссовером Шеви.

 

О том, что Chevrolet планирует выпустить новый недорогой пикап с несущим кузовом, заговорили еще несколько лет назад: модель предназначена, прежде всего, для Бразилии, там же собирались наладить сборку. В 2019-м владеющий маркой концерн General Motors выделил на развитие своих бразильских заводов 10 миллиардов реалов, и часть из этих средств уже потрачена – например, на запуск локального производства кроссовера Tracker последней генерации (предшественника туда поставляли из Мексики). Затем инвестиции заморозили, помешала пандемия. В начале этого года местные СМИ заявили о перезапуске программы – и в нее все-таки вошел новый пикап.

Прежде считалось, что эта модель вытеснит из гаммы Шеви простенький грузовичок Montana, который бывает исключительно двухдверным (актуальное поколение в строю с 2010-го). Однако, по информации Autos Segredos, новинку все же будут позиционировать в качестве Montana следующей генерации, хотя формат поменяют. Впрочем, данные неофициальные, и пикапу вполне могут присвоить другое имя, главное то, что грузовику дали «зеленый свет»: премьера намечена на 2022 год.

Нынешний пикап Chevrolet Montana. Длина – 4514 мм, колесная база – 2669 мм
1 / 3
Нынешний пикап Chevrolet Montana. Длина – 4514 мм, колесная база – 2669 мм
2 / 3
Нынешний пикап Chevrolet Montana. Длина – 4514 мм, колесная база – 2669 мм
3 / 3

Новая Montana (для удобства пока будем называть модель так), как ожидается, получит полноценную четырехдверную кабину. Кстати, аналогичную модификацию со сменой поколений обрел и грузовичок Fiat Strada, но, что любопытно, главным конкурентом грядущей новинки Шеви бразильские СМИ считают другой Фиат – более крупный и дорогой Toro.

Как бы то ни было, в основу Montana ляжет платформа GEM (Global Emerging Markets), на ней же базируется упомянутый свежий паркетник Tracker. От кроссовера пикап, вероятно, унаследует и «турботройку» 1.2, которая, традиционно для Бразилии, «питается» и бензином (132 л.с.), и этанолом (133 л.с.), при этом отдачу могут увеличить. Местный Tracker еще доступен с литровым трехцилиндровым турбомотором (116 л.с., независимо от топлива), но пока непонятно, достанется ли такой двигатель грузовику. Полного привода у паркетника нет, так что и пикап, скорее всего, будет исключительно переднеприводным.

Актуальный кроссовер Chevrolet Tracker для Бразилии. Длина – 4270 мм, колесная база – 2570 мм. Пикап, вероятно, окажется крупнее
1 / 3
Актуальный кроссовер Chevrolet Tracker для Бразилии. Длина – 4270 мм, колесная база – 2570 мм. Пикап, вероятно, окажется крупнее
2 / 3
Актуальный кроссовер Chevrolet Tracker для Бразилии. Длина – 4270 мм, колесная база – 2570 мм. Пикап, вероятно, окажется крупнее
3 / 3

Что же касается дизайна, то, как сообщает Autos Segredos, внешний облик новой Montana вдохновлен вовсе не родственным Tracker, а другим кроссовером Chevrolet: у грузовика якобы будет двухъярусная головная оптика, как у Trailblazer (он же на заглавном фото; эта модель построена на другой платформе). Последний кросс в Бразилии не представлен, зато там продают одноименный рамный внедорожник.

Новый пикап Chevrolet бразильской сборки наверняка будут поставлять и в остальные страны Южной Америки, но за пределы этого региона модель может и не выбраться.

Между тем нынешняя Montana в Бразилии растеряла покупателей: в 2020-м там продано 6654 штуки, что на 47% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, пока еще схожий по формату грузовичок Volkswagen Saveiro в прошлом году обрел 30 965 владельцев (-27%), ну а пикап Fiat Strada разошелся тиражом в 80 041 экземпляр (+5%).

пикап авторынок новинки Chevrolet Chevrolet Tracker

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 7er F01 с пробегом: вода в дверях и кузов, который нельзя восстановить после ДТП Наигравшись в начале «нулевых» с авангардом, очередное поколение 7 series дизайнеры BMW сделали сравнительно консервативным, если не сказать – скучноватым внешне. Но что касается конструкции... 31 0 0 05.05.2021
Статьи / Автоспорт Рысь выходит на тропу: автомобили из Тольятти на гоночных трассах Когда я заруливал на парковку гоночного комплекса Moscow Raceway, на небе красовалось ласковое апрельское солнышко, и это откровенно радовало. Конечно, презентации обновленного состава гоноч... 564 0 2 04.05.2021
Статьи / Авто недели Для обеспеченных и многодетных поклонников: стоит ли покупать Subaru Tribeca за 800 тысяч рублей Мы уже неоднократно раздумывали над выбором полноприводника американского происхождения с ценой около миллиона – от Toyota Venza и Honda Crosstour с несущим кузовом до «настоящих» Dodge D... 1733 0 0 04.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 154258 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 129876 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 86388 30 24 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings