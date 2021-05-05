Пикап Chevrolet Montana сменит имидж в новом поколении и обретет четырёхдверную кабину

О том, что Chevrolet планирует выпустить новый недорогой пикап с несущим кузовом, заговорили еще несколько лет назад: модель предназначена, прежде всего, для Бразилии, там же собирались наладить сборку. В 2019-м владеющий маркой концерн General Motors выделил на развитие своих бразильских заводов 10 миллиардов реалов, и часть из этих средств уже потрачена – например, на запуск локального производства кроссовера Tracker последней генерации (предшественника туда поставляли из Мексики). Затем инвестиции заморозили, помешала пандемия. В начале этого года местные СМИ заявили о перезапуске программы – и в нее все-таки вошел новый пикап.

Прежде считалось, что эта модель вытеснит из гаммы Шеви простенький грузовичок Montana, который бывает исключительно двухдверным (актуальное поколение в строю с 2010-го). Однако, по информации Autos Segredos, новинку все же будут позиционировать в качестве Montana следующей генерации, хотя формат поменяют. Впрочем, данные неофициальные, и пикапу вполне могут присвоить другое имя, главное то, что грузовику дали «зеленый свет»: премьера намечена на 2022 год.

Нынешний пикап Chevrolet Montana. Длина – 4514 мм, колесная база – 2669 мм 1 / 3 Нынешний пикап Chevrolet Montana. Длина – 4514 мм, колесная база – 2669 мм 2 / 3 Нынешний пикап Chevrolet Montana. Длина – 4514 мм, колесная база – 2669 мм 3 / 3

Новая Montana (для удобства пока будем называть модель так), как ожидается, получит полноценную четырехдверную кабину. Кстати, аналогичную модификацию со сменой поколений обрел и грузовичок Fiat Strada, но, что любопытно, главным конкурентом грядущей новинки Шеви бразильские СМИ считают другой Фиат – более крупный и дорогой Toro.



Как бы то ни было, в основу Montana ляжет платформа GEM (Global Emerging Markets), на ней же базируется упомянутый свежий паркетник Tracker. От кроссовера пикап, вероятно, унаследует и «турботройку» 1.2, которая, традиционно для Бразилии, «питается» и бензином (132 л.с.), и этанолом (133 л.с.), при этом отдачу могут увеличить. Местный Tracker еще доступен с литровым трехцилиндровым турбомотором (116 л.с., независимо от топлива), но пока непонятно, достанется ли такой двигатель грузовику. Полного привода у паркетника нет, так что и пикап, скорее всего, будет исключительно переднеприводным.

Актуальный кроссовер Chevrolet Tracker для Бразилии. Длина – 4270 мм, колесная база – 2570 мм. Пикап, вероятно, окажется крупнее 1 / 3 Актуальный кроссовер Chevrolet Tracker для Бразилии. Длина – 4270 мм, колесная база – 2570 мм. Пикап, вероятно, окажется крупнее 2 / 3 Актуальный кроссовер Chevrolet Tracker для Бразилии. Длина – 4270 мм, колесная база – 2570 мм. Пикап, вероятно, окажется крупнее 3 / 3

Что же касается дизайна, то, как сообщает Autos Segredos, внешний облик новой Montana вдохновлен вовсе не родственным Tracker, а другим кроссовером Chevrolet: у грузовика якобы будет двухъярусная головная оптика, как у Trailblazer (он же на заглавном фото; эта модель построена на другой платформе). Последний кросс в Бразилии не представлен, зато там продают одноименный рамный внедорожник.



Новый пикап Chevrolet бразильской сборки наверняка будут поставлять и в остальные страны Южной Америки, но за пределы этого региона модель может и не выбраться.

Между тем нынешняя Montana в Бразилии растеряла покупателей: в 2020-м там продано 6654 штуки, что на 47% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, пока еще схожий по формату грузовичок Volkswagen Saveiro в прошлом году обрел 30 965 владельцев (-27%), ну а пикап Fiat Strada разошелся тиражом в 80 041 экземпляр (+5%).