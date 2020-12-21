Паркетник Chevrolet Trailblazer лишился младшего мотора в новом модельном году

Сегодня в гамме Chevrolet две модели с именем Trailblazer: к рамному внедорожнику, который давно доступен в Южной Америке и на некоторых азиатских рынках (а когда-то его даже выпускали в России), присоединился компактный паркетник с несущим кузовом. Первыми кросс длиной 4410 мм получили китайцы, им предлагаются машины локальной сборки, в Поднебесной продажи стартовали в 2019-м. А позже паркетник Trailblazer прописался еще и в Корее, откуда его также поставляют в США и Канаду. На корейский рынок SUV вышел лишь в начале 2020-го, и все же, несмотря на недолгую карьеру, в 2022 модельном году «их» вариант получил несколько изменений.
Главное – в Стране утренней свежести кросс лишился младшей бензиновой «турботройки» 1.2 мощностью 139 л.с. (220 Нм). Отныне во всех вариантах исполнения Chevrolet Trailblazer имеет трехцилиндровый турбомотор 1.3, выдающий 156 л.с. и 236 Нм (к слову, в Китае у паркетника двигателя 1.2 и не было – только 1.3). Коробки прежние – переднеприводные версии комплектуются вариатором, SUV с полным приводом положен девятиступенчатый «автомат». При этом, несмотря на более мощный движок, цена базового кроссовера – LS – в Корее осталась прежней – от 19 950 000 вон, что эквивалентно примерно 1 349 000 рублей по текущему курсу.
Есть и обновки, но они скромные. Так, черные эмблемы теперь не только у «оспортивленного» Trailblazer RS, но и у «внедорожной» версии Active. Напомним, у каждого из этих вариантов своя радиаторная решетка, RS также щеголяет круглыми патрубками выхлопной системы и красными акцентами в салоне, а у Active – блестящие накладки на бамперах. В 2022 модельном году последней модификации еще достались 18-дюймовые диски нового дизайна, обе версии также получили вентиляцию передних кресел в качестве опции. Ну а у комплектаций LS, LT и Premier замена в палитре цветов кузова – вместо Agata Red и Midnight Blue теперь Milano Red и Monaco Blue.
Как и прежде, для паркетника также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и автоматического переключения света фар, система помощи при парковке задним ходом, проекционный дисплей.
В Корее заказы на Chevrolet Trailblazer-2022 уже принимают. Кстати, там модель является самым популярным SUV марки: в январе-ноябре 2020-го реализовано 18 511 единиц. Таким образом, Trailblazer почти подобрался к паркетнику SsangYong Tivoli (20 772 реализованных за аналогичный период единиц), но вот до Seltos кроссу Шеви еще далеко – модель Kia за одиннадцать месяцев разошлась тиражом в 47 165 экземпляров.
В Северной Америке Trailblazer тоже, вероятно, лишится младшей «турботройки», да и обновки наверняка будут те же, но там кросс модернизируют уже в следующем году.
Что же касается российского рынка, то к нам недавно вернулись старые бюджетные легковушки Шеви (бывшие Равоны – Cobalt, Spark и Nexia, она же Aveo), их поставляют из Узбекистана и Казахстана, дистрибуцией таких моделей занимается фирма «Келес Рус». Так вот эта компания еще анонсировала появление в РФ кроссовера, но без подробностей. Впрочем, вряд ли это будет Trailblazer, более подходящая кандидатура – Tracker (возможно, нового поколения).
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