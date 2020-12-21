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Паркетник Chevrolet Trailblazer лишился младшего мотора в новом модельном году

21.12.2020 67 0 0

Пока слегка посвежевший компакт Шеви анонсирован только для Кореи, причем там кросс стартовал не так уж и давно. Помимо урезанной моторной гаммы паркетник 2022 модельного года отметился новыми цветами кузова, вдобавок еще одна версия получила черные эмблемы. Также любопытно то, что цена самой дешевой комплектации не изменилась, несмотря на отставку базового мотора.

 

Сегодня в гамме Chevrolet две модели с именем Trailblazer: к рамному внедорожнику, который давно доступен в Южной Америке и на некоторых азиатских рынках (а когда-то его даже выпускали в России), присоединился компактный паркетник с несущим кузовом. Первыми кросс длиной 4410 мм получили китайцы, им предлагаются машины локальной сборки, в Поднебесной продажи стартовали в 2019-м. А позже паркетник Trailblazer прописался еще и в Корее, откуда его также поставляют в США и Канаду. На корейский рынок SUV вышел лишь в начале 2020-го, и все же, несмотря на недолгую карьеру, в 2022 модельном году «их» вариант получил несколько изменений.

Слева направо: Chevrolet Trailblazer Premier, Active и RS 2022 модельного года

Главное – в Стране утренней свежести кросс лишился младшей бензиновой «турботройки» 1.2 мощностью 139 л.с. (220 Нм). Отныне во всех вариантах исполнения Chevrolet Trailblazer имеет трехцилиндровый турбомотор 1.3, выдающий 156 л.с. и 236 Нм (к слову, в Китае у паркетника двигателя 1.2 и не было – только 1.3). Коробки прежние – переднеприводные версии комплектуются вариатором, SUV с полным приводом положен девятиступенчатый «автомат». При этом, несмотря на более мощный движок, цена базового кроссовера – LS – в Корее осталась прежней – от 19 950 000 вон, что эквивалентно примерно 1 349 000 рублей по текущему курсу.

Есть и обновки, но они скромные. Так, черные эмблемы теперь не только у «оспортивленного» Trailblazer RS, но и у «внедорожной» версии Active. Напомним, у каждого из этих вариантов своя радиаторная решетка, RS также щеголяет круглыми патрубками выхлопной системы и красными акцентами в салоне, а у Active – блестящие накладки на бамперах. В 2022 модельном году последней модификации еще достались 18-дюймовые диски нового дизайна, обе версии также получили вентиляцию передних кресел в качестве опции. Ну а у комплектаций LS, LT и Premier замена в палитре цветов кузова – вместо Agata Red и Midnight Blue теперь Milano Red и Monaco Blue.

Chevrolet Trailblazer Active, RS и Premier 2022 модельного года
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Chevrolet Trailblazer Active, RS и Premier 2022 модельного года
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Chevrolet Trailblazer Active, RS и Premier 2022 модельного года
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Как и прежде, для паркетника также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и автоматического переключения света фар, система помощи при парковке задним ходом, проекционный дисплей.

В Корее заказы на Chevrolet Trailblazer-2022 уже принимают. Кстати, там модель является самым популярным SUV марки: в январе-ноябре 2020-го реализовано 18 511 единиц. Таким образом, Trailblazer почти подобрался к паркетнику SsangYong Tivoli (20 772 реализованных за аналогичный период единиц), но вот до Seltos кроссу Шеви еще далеко – модель Kia за одиннадцать месяцев разошлась тиражом в 47 165 экземпляров.

В Северной Америке Trailblazer тоже, вероятно, лишится младшей «турботройки», да и обновки наверняка будут те же, но там кросс модернизируют уже в следующем году.

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Что же касается российского рынка, то к нам недавно вернулись старые бюджетные легковушки Шеви (бывшие Равоны – Cobalt, Spark и Nexia, она же Aveo), их поставляют из Узбекистана и Казахстана, дистрибуцией таких моделей занимается фирма «Келес Рус». Так вот эта компания еще анонсировала появление в РФ кроссовера, но без подробностей. Впрочем, вряд ли это будет Trailblazer, более подходящая кандидатура – Tracker (возможно, нового поколения).

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