Пикап Mitsubishi L200 с дизайном вэна Xpander показали на видео

Пикап Mitsubishi L200 с дизайном вэна Xpander показали на видео

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Японская марка распространила первый видеотизер преобразившегося внешне грузовика. Официальная премьера модели пройдет в ноябре этого года.

Первое изображение пикапа L200 с новым дизайном компания Mitsubishi опубликовала в середине сентября. Теперь же таиландское подразделение фирмы выложило в Сеть видеоролик, в котором запечатлена модель. Напомним, в Таиланде грузовик продают под именем Triton. Мировая премьера пикапа запланирована на 9 ноября. В Mitsubishi не сообщили, где дебютирует автомобиль – не исключено, что впервые его покажут именно в Таиланде, ведь там и производят L200/Triton.

Внешне пикап преобразился кардинально: модель получила двухъярусную светодиодную оптику и массивный бампер в фирменном икс-стиле Dynamic Shield, как у «паркетника» Eclipse Cross и кроссвэна Xpander. Кроме того, недавно в таиландском сообществе New Triton Club в Facebook появилось фото кормы грузовика  – судя по этому кадру, машина еще обзавелась задними фонарями в стиле флагманского внедорожника Mitsubishi Pajero Sport.

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Фото: facebook.com/newtritonclub
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Скриншот с видеотизера

Технические характеристики нового L200/Triton по-прежнему держатся в секрете. Также непонятно пока, как будут позиционировать машину с другим дизайном – в качестве рестайлингового пикапа или же как модель следующей, уже шестой по счету, генерации. Впрочем, в Сети уже давно ходят слухи о том, что совершенно новый пикап Mitsubishi дебютирует лишь в 2022 году, он разделит платформу со следующим Nissan Navara (Mitsubishi входит в альянс Renault-Nissan). Так что в ноябре, видимо, представят обновленный L200.

Рамный пикап Mitsubishi актуального поколения доступен с однорядной или двойной кабинами, в линейку моторов глобальной версии входят бензиновый двигатель 2.4 (132 л.с.), турбодизели 2.4 (181 л.с.) и 2.5 (110, 128, 136 или 178 л.с.). Моторы сочетаются с пяти- или шестиступенчатой «механикой», пятиступенчатым «автоматом». Для модели предусмотрено два варианта трансмиссии: Easy Select с жестко подключаемым передним мостом и блокировкой заднего дифференциала и Super Select с межосевым дифференциалом.

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Актуальная версия Mitsubishi L200
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Актуальная версия Mitsubishi L200
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Актуальная версия Mitsubishi L200

В России нынешний L200 можно купить с дизелем 2.4, причем у «нашего» пикапа помимо 181-сильного варианта есть еще и 154-сильная версия. Цена модели 2018 года выпуска – от 1 859 000 рублей. Кстати, в каталоге «Авто у дилеров» на Kolesa.ru есть и более выгодные предложения на грузовик Mitsubishi.

По итогам января-сентября 2018-го Mitsubishi L200 занимает вторую строчку по продажам в своем сегменте на российском рынке: за указанный период реализовано 2186 таких автомобилей (за девять месяцев 2017-го объем продаж составил 900 единиц). Впереди – УАЗ Пикап: 2674 проданных в январе-сентябре этого года машин против 1958 экземпляров по итогам девяти месяцев 2017-го.

 

Теги: Авторынок , Новинки , пикапы , японская иномарка , японские автомобили , L200 , Mitsubishi
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