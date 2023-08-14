Пилот Чарльз НГ принёс гиперкару Flanker F первую победу в квалификации RDS GP

Чарльз НГ второй раз в своей карьере стал победителем квалификации Гран При Российской Дрифт Серии

КРАСНОЯРСК, 12 августа 2023 года

Знаковая для российского дрифта трасса «Красное кольцо» в Красноярске, ставшая ареной проведения пятого этапа Гран При Российской Дрифт Серии 2023, преподнесла сразу несколько сюрпризов уже в первый день соревнований. Квалификация оказалась очень продуктивной для большинства участников серии, а в ТОП 32 сложились несколько необычных пар для воскресных дуэлей.

Сенсацией квалификации стал невероятно представительный «клуб 90+». С результатом, превышающим 90 баллов из 100 возможных, сессию закончили сразу 16 пилотов. Пал рекорд, установленный на предыдущем этапе на ADM Raceway, где в этот неофициальный клуб почёта вошли 11 спортсменов. В Красноярске же заветную отметку в 90+ баллов пилоты начали покорять с первой же квалификационной группы. В итоге во всех пяти группах квалификации был как минимум один спортсмен, показавший в лучшей попытке от 90 баллов и выше.

С учётом такой невиданной результативности победителя квалификации и пилота, ставшего 16-м, разделили всего пять баллов. Причём все участники топ-5 квалификации лучшей попыткой проехали на 95 баллов. Эта планка покорилась Евгению Лосеву («SINTEC • Fresh Маркетплейс»), Леониду Шнайдеру (TimeUp), Григорию Гусеву (LUKOIL Racing Drift Team), Антону Козлову (Carville Racing) и Чарльзу НГ (STAR PЁR STARS AIMOL).

Представитель Гонконга Чарльз НГ первым проездом набрал 94 балла, второй принёс улучшение до 95 баллов. И этого результата при равенстве лучших показателей хватило, чтобы пилот STAR PЁR STARS AIMOL второй раз в своей карьере выиграл квалификацию RDS GP. Благодаря этому успеху Чарльз НГ записал на счёт Flanker F очередное достижение – первую победу в квалификации RDS GP.

Но главным героем субботы с полным правом можно назвать Евгения Лосева, который начал этап в Красноярске с серьёзной аварии на тренировках в четверг. Механики «SINTEC • Fresh Маркетплейс», которым также пришлось менять двигатель на автомобиле Дамира Идиятулина, совершили настоящее чудо и восстановили обе Toyota Supra A80. Перед началом квалификации с мотором на машине Лосева возникли проблемы, но, несмотря на это, Евгений блестяще справился с задачей и на пяти цилиндрах из шести проехал так, что обеспечил себе место в ТОП 32. Затем вновь проявили себя механики «SINTEC • Fresh Маркетплейс», которые сумели к парным заездам вернуть автомобиль в боевое состояние. Лосев отблагодарил команду ярким проездом с Владиславом Шубадеровым и выходом в ТОП 16.

Сокомандники Евгения Лосева тоже успешно прошли в ТОП 16. Дамир Идиятулин без особого труда преодолел Евгения Спирина (VSTeam), а Денис Мигаль второй этап подряд сенсационно оставил в стадии ТОП 32 Аркадия Цареградцева («FailCrew x ДаркСайд»). В Красноярске турнирная таблица вновь свела этих пилотов в дуэли, результат которой судьи смогли подвести только по итогам перезаезда (OMT – one more time). В итоге Цареградцев допустил нехарактерную для него ошибку, отправившись в разворот сразу после постановки – и это лишило его всех надежд на выход в ТОП 16.

Не смог пробиться в следующую стадию дуэлей и Владислав Попов («FailCrew x ДаркСайд»), уступивший Дмитрию Ермохину (STAR PЁR STARS AIMOL). А Илья Попов («FailCrew x ДаркСайд») сломил сопротивление Антона Клямко и всё-таки обеспечил команде «FailCrew x ДаркСайд» присутствие в воскресных дуэлях. Там же оказались Николай Горковенко (Carville Racing) и Степан Азаров (AUTOPROFI TEAM) – оба взяли верх над пилотами TimeUp Максимом Гроссманом и Данилой Скоробогатовым соответственно.

В ТОП 16 в полном составе второй этап подряд вышла команда LUKOIL Racing Drift Team. Григорий Гусев, равно как и Леонид Шнайдер (TimeUp), Антон Козлов (Carville Racing) и Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL), обеспечил себе место в следующей стадии парных заездов через обязательный проезд без соперника «bye run». Андрей Астапов и Денис Сорокопуд пробились в воскресные дуэли по итогам сражений с Анатолием Щербаком и Ильей Федоровым (AUTOPROFI TEAM) соответственно.

Третьей командой, которая вывела всех троих пилотов в ТОП 16, стала TAKAYAMA FORWARD AUTO. Правда, в квалификации легендарный красноярский коллектив заставил своих фанатов поволноваться – Роман Тиводар и Георгий Чивчян обнулили по одной своей попытке. Но в ТОП 32 всё прошло куда лучше. Тимофей Добровольский без особых усилий победил Антона Дмитриенко. Роман Тиводар взял верх над Никитой Шиковым (Carville Racing). А в паре Георгия Чивчяна с Алексеем Вахтиным (VSTeam) спортсмены сначала провели два заезда, но один пришлось повторить из-за фальстарта. И неизвестно, чем бы закончилась эта дуэль, если бы технические проблемы не вывели Алексея Вахтина из борьбы. Георгий Чивчян прошел в ТОП 16 через «bye run».

RDS GP 2023. «Красное кольцо». Участники ТОП 16:

Чарльз НГ – Тимофей Добровольский



Николай Горковенко – Андрей Астапов



Леонид Шнайдер – Денис Сорокопуд



Евгений Лосев – Денис Мигаль



Антон Козлов – Дмитрий Ермохин



Роман Тиводар – Георгий Чивчян



Григорий Гусев – Илья Попов



Дамир Идиятулин – Степан Азаров

Уик-энд Гран При Российской Дрифт Серии на трассе «Красное кольцо» продолжится завтра, 13 августа. Участников этапа ждут парные заезды от стадии ТОП 16 вплоть до финальной дуэли. Вместе со зрителями на трибунах за событиями на трассе можно будет следить в прямой трансляции RDS TV.