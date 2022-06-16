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  • Планы General Mоtors в Европе: на рынок могут вывести Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV

Планы General Mоtors в Европе: на рынок могут вывести Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV

16.06.2022 46 0 0

Предполагается, что сначала Старому Свету предложат электрический паркетник Cadillac Lyriq, а следом на рынок могут вывести и полноразмерные пикап и внедорожник GMC Hummer EV.

 

Американский концерн General Motors ещё в 2017 году продал бренды Opel и Vauxhall: тогда их купила французская группа PSA, которая в начале прошлого года слилась с FCA, в итоге был образован автогигант Stellantis (бывшие названия сторон объединения сейчас не используются, хотя бренды и их названия остались). С тех пор GM практически не присутствует в Европе: здесь сейчас можно купить лишь Chevrolet Corvette и несколько моделей марки Cadillac.

На фото: GMC Hummer EV
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На фото: GMC Hummer EV
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Причём результаты продаж у них весьма скромные. Судя по статистике сайта Carsalesbase, Chevrolet Corvette за прошлый год разошёлся здесь тиражом в 258 экземпляров, в текущем году за первые четыре месяца клиенты купили 176 единиц. Результат бренда Cadillac в Старом Свете тоже довольно скромный – 513 шт. в 2021-ом и 120 машин за первую треть нынешнего года.

На фото: Cadillac Lyriq
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На фото: Cadillac Lyriq
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​Как сообщает Automotive News, ситуация в дальнейшем может измениться. По информации агентства, в General Motors думают о возможности вывода на рынок нескольких электрических моделей своих брендов. Предполагается, что «экспансия» начнётся с уже присутствующего Cadillac: первой «зелёной» моделью в Европе может стать паркетник Lyriq, недавно стартовавший в США. На домашнем рынке ценник этого SUV стартует с отметки 62 990 долларов.

На фото: салон Cadillac Lyriq

Напомним, в основе Cadillac Lyriq лежит модульная электромобильная платформа Ultium. Стартовая версия с прибавкой Debut Edition предлагается с единственным электромотором, который расположен на задней оси, его отдача составляет 346 л.с., а максимальный крутящий момент – 440 Нм. Электромобиль оснастили тяговой батареей ёмкостью 100 кВт*ч, запаса хода на одной зарядке этой версии хватит на 483 км (расчёт вели по циклу EPA).

На фото: GMC Hummer EV SUV
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На фото: GMC Hummer EV SUV
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В случае если продажи Cadillac Lyriq на старосветском рынке себя оправдают, европейцы могут получить ещё пару «зелёных» моделей от GM: речь идёт о полноразмерных пикапе и внедорожнике GMC Hummer EV. В их основе лежит та же платформа Ultium, у дебютной версии грузовика Edition One для рынка США силовая установка, включающая в себя три электромотора (один на передней оси, два на задней); совокупная отдача составляет 1014 л.с., а запас хода на одной зарядке – 530 км. Позже добавятся версии попроще: с 841-сильной трёхмоторной системой и с 634-сильной двухмоторной установкой.

На фото: салон GMC Hummer EV SUV

В General Motors отмечали, что бренды Opel и Vauxhall были проданы из-за ужесточающихся экологических норм в Европе: американскому бренду не хотелось тратиться на дорогостоящую электрификацию их модельных рядов. Зато теперь концерн активно развивает своё «зелёное» направление и вполне готов поделиться со старосветскими покупателями результатами своей работы. Напомним, GMC Hummer изначально возродили для выпуска электромобилей, а Cadillac, по плану, перейдёт на выпуск исключительно EV к 2030 году.

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