По лесам и горам: пикап GMC Canyon AT4 Ovrlandx для экстремального бездорожья

Версия со странным название Ovrlandx (буква «е» после «v» не пропущена, её просто нет) — типичный образец заводского тюнинга, представленный в рамках специализированной «приключенческой» выставки Overland Expo Mountain West 2021 в американском штате Колорадо.

GMC Canyon — это слегка улучшенная и более дорогая версия срендеразмерного пикапа Chevrolet Colorado. Нынешнее второе поколение Canyon производится и продаётся в США с 2014 года, хотя родственный Colorado дебютировал за пределами Америки ещё в 2011-м, то есть модель уже совсем не молода. В прошлом году Canyon пережил рестайлинг, который почти не затронул интерьер, и получил оффроудную версию AT4 — она пришла идеологически близкому исполнению All Terrain.

В своём сегменте Canyon — абсолютный аутсайдер, то есть продаётся хуже всех конкурентов: за первую половину 2021 года младший пикап GMC разошёлся в США тиражом 12 491 шт. Для сравнения скажем, что продажи лидера сегмента среднеразмерных пикапов — Toyota Tacoma — за то же время составили 139 296 единиц, на втором месте — Ford Ranger (продано 58 371 шт.), на третьем — Jeep Gladiator (48.784 шт.), далее следуют Chevrolet Colorado (38 859 шт.), Nissan Frontier (26 392 шт.) и Honda Ridgeline (24.370 шт.).



Версия Ovrlandx — очередная попытка привлечь внимание к малопопулярной модели: мол, лучшего транспортного средства для покатушек на дикой природе выдумать сложно. За основу, разумеется, взяли стоковую версию AT4, снабжённую более энергоёмкой, чем у других версий подвеской, электронным помощником при спуске с горы, стальной защитой раздатки и блокировкой дифференциа заднего моста. Силовой агрегат тоже стоковый — бензиновый 3,6-литровый V6 (312 л.с., 373 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» АКП, но теперь блокировка добавлена и в передний дифференциал.



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Дорожный просвет увеличен до 254 мм, расширена колея, установлены новые, более прочные рычаги подвески и ралли-рейдовые амортизаторы Multimatic DSSV. Составные 17-дюймовые колёсные диски AEV Crestone обуты в «зубастые» 33-дюймовые покрышки BFGoodrich KM3 Mud-Terrain.



Кузов получил расширители колёсных арок, более прочные бамперы с буксировочными крюками (передний вдобавок с лебёдкой, светодиодной гирляндой и кенгурятником), шноркель, трубчатую защиту порогов, веткоотводящие тросы между лобовым стеклом и капотом, поворотное крепление запаски, отводящее её в строну при опускании борта кузова.



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На грузовую часть кузова установлен кунг из нержавейки, а в нём и на нём — полный походный набор: мобильный пищеблок с газовой плитой и запасом питьевой воды, палатка, тент, стол, стулья, вещевой ящик-органайзер, солнечная панель для автономного электропитания, канистры с бензином, «лыжи» для подкладывания под колёса на случай застревания, тросы, домкраты и прочее спасательное оборудование.



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Во-сколько обошёлся апгрейд, GMC не сообщает, ведь пока что Canyon AT4 Ovrlandx — всего лишь концепт для выставки, но если публика проявит к нему должный интерес, вполне можно ожидать серийной версии, хотя бы и без жилого модуля, который стоит как полмашины, а только с «железными» доработками.

