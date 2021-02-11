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Почти хот-хэтч: в Германии представлена мощная Skoda Scala Edition S

11.02.2021 125 0 0

Специально для немецкого рынка Skoda совместно с тюнинг-ателье ABT Sportsline выпустит 500 хэтчбеков Scala в исполнении Edition S, которые отличаются от регулярной топ-версии Monte Carlo оригинальным аэродинамическим обвесом и более мощным двигателем.

 

Дебютировавший весной 2019 года компактный хэтчбек Skoda Scala вопреки ожиданиям многих экспертов не стал угрозой для Volkswagen Golf на европейском рынке: по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году продано 53 156 и 285 013 шт. соответственно. Тюнеров чешская новинка тоже мало заинтересовала: например, на сайте знаменитого немецкого ателье ABT Sportsline вариантов комплексной доработки Scala вы не найдёте — только чип-тюнинг.

Судя по всему, Skoda сама обратилась в ABT Sportsline с предложением о коллаборации, чтобы немного повысить привлекательность Scala, и таким образом на свет появилась версия Edition S, которая будет продаваться через официальных дилеров Skoda. Она сделана на базе регулярного исполнения Monte Carlo, у которого спортивным можно назвать только декор из чёрного глянцевого пластика, а техника совершенно стандартная — 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (150 л.с., 250 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «автоматом» DSG. До 100 км/ч такая машина разгоняется за 8,2 с, максимальная скорость — 220 км/ч.

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На версии Edition S этот же двигатель путём чип-тюнинга форсирован до 190 л.с. и 290 Нм, в таком виде он сочетается только с ручной коробкой. Как изменились динамически качества, не сообщается, но при этом пресс-служба Skoda утверждает, что расход топлива от увеличения производительности не повысился.

Комплект доработок включает также спортивную подвеску с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом, оригинальные 18-дюймовые литые колёса и аэродинамический обвес от ABT: передний спойлер, накладки на пороги, диффузор под задним бампером, спойлер на крышке багажника. В стандартное оснащение также полностью светодиодные фары с анимированными указателями поворотов. Интерьер — практический такой же, как в Monte Carlo (спортивные кресла, трёхспицевый руль с кожаной обивкой, блестящие накладки на педали), но добавлен карбоновый декор. Фотографий, увы, нет.

За Skoda Scala Edition S немецкие дилеры будут просить 33 790 евро. Для сравнения скажем, что стандартная Skoda Scala Monte Carlo с 1,5-литровым мотором на «механике» строит в Германии от 27 550 евро, а Skoda Octavia RS с 2,0-литровым 245-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой МКП — от 38 940 евро.

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