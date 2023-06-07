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  • «Подогретая» Lada Granta Drive Active: теперь и лифтбек, цена известна

«Подогретая» Lada Granta Drive Active: теперь и лифтбек, цена известна

07.06.2023 241 1 0

Пятидверная Гранта «под спорт» доступна в единственной комплектации, тогда как у аналогичного седана две версии.

«Оспортивленное» исполнение Drive Active появилось у четырехдверной Lada Granta еще в 2016 году. К слову, такой же вариант когда-то был и у хэтчбека Lada Kalina, хотя потом из гаммы хэтча его убрали (сама Калина впоследствии «влилась» в семейство Granta). Так вот теперь в линейке Лады снова две модификации «под спорт»: на рынок выходит лифтбек Granta Drive Active. Напомним, особые машины делает «дочка» АВТОВАЗа – компания «Лада Спорт».

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Как и у «подогретого» седана, у лифтбека заниженная подвеска, аэродинамический обвес (снижает подъемную силу на величину до 45%) и красные акценты, на выхлопной трубе есть хромированный наконечник, вдобавок «пятидверка» получила двухцветные 15-дюймовые диски. В салоне – кресла с увеличенной боковой поддержкой и красными вставками, аналогичного цвета шкалы в приборке и прострочка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки.

Двигатель один – восьмиклапанник 1.6 мощностью 90 л.с., мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой»

Лифтбек Granta Active Drive предложен в единственной комплектации Comfort, в состав которой входят две подушки безопасности, подогрев передних сидений, кондиционер и аудиосистема. Цена по прайсу – 980 900 рублей. Седан «под спорт» доступен в том же исполнении Comfort (953 900 рублей), плюс у «четырехдверки» еще есть более простой вариант Classic за 827 900 рублей (без «эйрбэгов», кондиционера, обогрева и аудиосистемы).

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1 комментарий
07.06.2023 17:09
Владимир

Подогрели так подогрели. 8 клоп на 90 сил... Маразм крепчает

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