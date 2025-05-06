Новинки ×
  • «Подогретый» хэтчбек Toyota Corolla FX: доработок меньше, чем у седана

«Подогретый» хэтчбек Toyota Corolla FX: доработок меньше, чем у седана

06.05.2025 111 0 0

Компания Toyota анонсировала «ностальгическую» спецверсию FX для хэтча Corolla. Правда, в отличие от дебютировавшего в прошлом году аналогичного седана обновок у пятидверки не так уж и много. В продажу особое исполнение поступит осенью.

В 80-х годах прошлого века в гамме Тойоты присутствовал спортивный хэтчбек Corolla FX16. А в прошлом году «подогретое» исполнение с индексом FX появилось и у предназначенной для Штатов Короллы актуального поколения. Вот только тогда такую версию почему-то получил седан. Теперь же американское подразделение марки представило и пятидверный хэтч Corolla FX.

Современный хэтчбек Toyota Corolla FX вместе с Corolla FX16 из 1980-х
1 / 2
Современный хэтчбек Toyota Corolla FX вместе с Corolla FX16 из 1980-х
2 / 2

Внешние особенности хэтчбека – 18-дюймовые легкосплавные диски белого цвета, выполненные в черном крупный спойлер и корпуса наружных зеркал. Потемнела и эмблема Тойоты, расположенная на багажной двери. Сам кузов Toyota Corolla Hatchback FX Edition может быть окрашен в цвета Inferno (оранжевый), Ice Cap (белый) или Blue Crush Metallic (синий).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салоне – спортивные кресла с замшевыми вставками. Кроме того, на сиденьях, руле, дверных панелях и кожухе коробки есть оранжевая прострочка. За основу для версии FX взяли самую дешевую комплектацию SE, однако список оборудования все же расширили: добавлены 7-дюймовая цифровая приборка (у обычного хэтча в базе идут аналоговые приборы и экранчик между ними) и беспроводная зарядка для смартфона. В США пятидверная Toyota Corolla по умолчанию имеет мультимедиа с 8-дюймовым планшетом (а вот «спортивному» седану положен дисплей на 10,5 дюйма), климат-контроль и комплекс Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как и FX-седан, хэтчбек предложат со стандартными для местной модели бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 2.0 (171 л.с.) и вариатором, привод только передний. «Подогретая» четырехдверка еще имеет заниженную подвеску с новыми пружинами, вдобавок ей перенастроили рулевое управление. Однако у хэтча никаких технических доработок нет – возможно, чтобы не переманивать покупателей у действительно спортивной пятидверки Toyota GR Corolla.

Toyota Corolla Hatchback FX Edition доберется до американских дилеров осенью, причем это будет лимитированная версия: всего выпустят 1600 экземпляров. Цена пока не объявлена. Обычный хэтчбек без учета налогов и доставки сейчас стоит от 23 780 долларов (примерно 1,9 млн рублей по текущему курсу).

хэтчбек США авторынок новинки Toyota Toyota Corolla
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок Один из самых популярных вопросов, который я слышу от знакомых в последнее время, звучит примерно так: а правда, что ушедшие из России марки уже готовы вернуться обратно? Понятно, откуда рас... 2163 18 1 05.05.2025
Статьи / История Сквозь тернии в тюрьму: история создания африканского народного автомобиля Africar Попытки разработать так называемый «региональный» автомобиль предпринимались неоднократно как целыми компаниями, так и частными лицами. Причем история знает множество примеров, когда ни комп... 960 3 2 03.05.2025
Статьи / Практика Вдруг пригодится: какой инструмент брать с собой в дальнюю дорогу Приближается лето – пора отпусков. Многие наверняка поедут в увлекательные путешествия по стране на своём автомобиле, и кто-то сделает это впервые в жизни. Разумеется, возникает множество во... 682 2 1 02.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26917 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26271 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12010 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
18 Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок
5 Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando
5 Jeep Wrangler III JK с пробегом: ходовая как конструктор и слишком мно...
Новые комментарии
Change privacy settings