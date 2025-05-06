«Подогретый» хэтчбек Toyota Corolla FX: доработок меньше, чем у седана

Компания Toyota анонсировала «ностальгическую» спецверсию FX для хэтча Corolla. Правда, в отличие от дебютировавшего в прошлом году аналогичного седана обновок у пятидверки не так уж и много. В продажу особое исполнение поступит осенью.

В 80-х годах прошлого века в гамме Тойоты присутствовал спортивный хэтчбек Corolla FX16. А в прошлом году «подогретое» исполнение с индексом FX появилось и у предназначенной для Штатов Короллы актуального поколения. Вот только тогда такую версию почему-то получил седан. Теперь же американское подразделение марки представило и пятидверный хэтч Corolla FX.

Современный хэтчбек Toyota Corolla FX вместе с Corolla FX16 из 1980-х 1 / 2 Современный хэтчбек Toyota Corolla FX вместе с Corolla FX16 из 1980-х 2 / 2

Внешние особенности хэтчбека – 18-дюймовые легкосплавные диски белого цвета, выполненные в черном крупный спойлер и корпуса наружных зеркал. Потемнела и эмблема Тойоты, расположенная на багажной двери. Сам кузов Toyota Corolla Hatchback FX Edition может быть окрашен в цвета Inferno (оранжевый), Ice Cap (белый) или Blue Crush Metallic (синий).

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В салоне – спортивные кресла с замшевыми вставками. Кроме того, на сиденьях, руле, дверных панелях и кожухе коробки есть оранжевая прострочка. За основу для версии FX взяли самую дешевую комплектацию SE, однако список оборудования все же расширили: добавлены 7-дюймовая цифровая приборка (у обычного хэтча в базе идут аналоговые приборы и экранчик между ними) и беспроводная зарядка для смартфона. В США пятидверная Toyota Corolla по умолчанию имеет мультимедиа с 8-дюймовым планшетом (а вот «спортивному» седану положен дисплей на 10,5 дюйма), климат-контроль и комплекс Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков).

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Как и FX-седан, хэтчбек предложат со стандартными для местной модели бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 2.0 (171 л.с.) и вариатором, привод только передний. «Подогретая» четырехдверка еще имеет заниженную подвеску с новыми пружинами, вдобавок ей перенастроили рулевое управление. Однако у хэтча никаких технических доработок нет – возможно, чтобы не переманивать покупателей у действительно спортивной пятидверки Toyota GR Corolla.

Toyota Corolla Hatchback FX Edition доберется до американских дилеров осенью, причем это будет лимитированная версия: всего выпустят 1600 экземпляров. Цена пока не объявлена. Обычный хэтчбек без учета налогов и доставки сейчас стоит от 23 780 долларов (примерно 1,9 млн рублей по текущему курсу).