Ностальгия по 1980-м: Toyota Corolla обзавелась в США драйверской версией FX

Toyota Corolla FX имеет спортивный декор, заниженную подвеску и перенастроенное рулевое управление, но всё это сочетается с совершенно стандартным силовым агрегатом.

Пресс-служба Toyota Motor Sales, U.S.A. утверждает что современная Toyota Corolla FX посвящена спортивной модели Corolla FX16 образца 1987 года (поколение E80), что оснащалась высокооборотным 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., вот только то был хэтчбек, способный тягаться с тогдашним VW Golf GTI, а современная Toyota Corolla FX — это седан с лёгким заводским тюнингом. Предлагать версию FX в кузове хэтчбек компания, видимо, не решилась, так как в этом кузове есть полноприводная 304-сильная GR Corolla.

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Toyota Corolla FX сделана на базе стандартной переднеприводной версии SE с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» (171 л.с., 205 Нм) и вариатором. К особенностям версии FX относятся 18-дюймовые колёса особого дизайна с чёрными матовыми сердцевинами, развитый спойлер на крышке багажника, чёрная крыша, чёрные корпуса зеркал и чёрные эмблемы. В подвеске установлены более короткие пружины, позволившие немного понизить центр тяжести и улучшить управляемость, а настройка электроусилителя руля стала более острой.



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В салоне Corolla FX установлены спортивные передние сиденья с интегральными подголовниками и тканевой обивкой с оранжевой прострочкой, более крупный мультимедийный экран (10,5-дюймовый вместо 8-дюймового), более крупный приборный экран (7-дюймовый вместо 4,2-дюймового) и полочка с беспроводной зарядкой для смартфона. Кроме того, в стандартную комплектацию входит комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 3.0.



В продаже Toyota Corolla FX появится осенью этого года, цена пока не объявлена. Исходная Corolla SE стоит сейчас от 24 490 долларов, а топовая на данный момент комплектация XSE с 2,0-литровым мотором — от 27 150 долларов.

Добавим, что в прошлом году Toyota Corolla разошлась в США тиражом 232 370 шт. (+4,6% по сравнению с продажами в 2022-м), обойдя своего вечного соперника Honda Civic, продажи которого составили 200 381 шт. (+49,6%), но в первом квартале 2024 года Civic обошёл Короллу: продано 61 929 шт. (+36% по сравнению с АППГ) и 60 071 шт. (+39,8%) соответственно.



В апреле младшая спортивная версия появилась у Короллы для японского рынка, она получила имя Active Sport и доступна в кузовах седан и универсал.

