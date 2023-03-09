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  • Подразделение Total в РФ трансформировалось: моторные масла будут продавать под брендом Lemarc

Подразделение Total в РФ трансформировалось: моторные масла будут продавать под брендом Lemarc

09.03.2023 127 0 0

Производство смазочных материалов под новой маркой наладят на предприятии в Калужской области. Продукция появится в продаже во втором квартале текущего года.

Процесс трансформации бывшего российского подразделения французского нефтехимического концерна TotalEnergies в ООО «Топ Лубрикантс» (это новое наименование компании в РФ) был завершён в начале текущего месяца. В рамках этого процесса местному менеджменту был передан в том числе и завод по производству смазочных материалов, расположенный в Ворсино (Калужская область).

Напомним, предприятие было запущено в 2018 году, концерн инвестировал в этот проект порядка 50 млн долларов. На старте работы сообщалось о том, что производственные мощности рассчитаны на выпуск 40 тыс. тонн смазочных материалов в год, при этом была возможность увеличить ежегодный показатель до 75 тыс. тонн. Прошлой весной французский концерн объявил о том, что намерен свернуть деятельность в РФ: в итоге бизнес был передан российскому менеджменту.

Как рассказали в «Топ Лубрикантс», на заводе в Калужской области по-прежнему будут выпускаться моторные, трансмиссионные и индустриальные масла, теперь под новым брендом Lemarc. В компании подчеркнули, что выбрали это наименование, потому что оно созвучно французскому слову «lamarque», которое переводится как «торговая марка», и ассоциируется со «знаком качества».

Известно, что моторные, трансмиссионные и индустриальные масла бренда Lemarc будут предназначены для российского рынка, а также для поставок в страны ближнего зарубежья. Сейчас компания «Топ Лубрикантс» продолжает работы по перезапуску бывшего завода TotalEnergies: планируется нарастить производственные мощности, так как ежегодный выпуск смазочных материалов по плану в дальнейшем должен увеличиться до 75 тыс. тонн.

По словам коммерческого и маркетингового директора ООО «Топ Лубрикантс» Егора Попова, которого цитирует ТАСС, сейчас новый владелец проводит на заводе различные тестовые мероприятия для возобновления производства смазочных материалов. А уже с 15 марта площадка в Ворсино «выйдет на нормальный режим работы», добавил топ-менеджер.

Старт продаж моторных, трансмиссионных и индустриальных масел Lemarc на российском рынке намечен на второй квартал текущего года. В компании пообещали позже предоставить информацию об официальных дистрибьюторах, местах продажи и ассортименте продукции. Информация о стоимости масел нового бренда также появится позже.

В «Топ Лубрикантс» отметили, что «новые продуктовые линейки будут обладать широким набором современных допусков и одобрений мировых лидеров рынка автомобилестроения». Кроме того, в компании подчеркнули, что намерены «сохранить традиции и приверженность высокому уровню качества производимой и выпускаемой на рынок продукции». Производитель намерен добиться поставленной цели за счёт возможностей, которые предоставляет современная лаборатория, расположенная на территории завода в Ворсино; а также благодаря работе персонала, имеющего «международный опыт производства смазочных материалов». Сообщается, что свои рабочие места сохранят почти все сотрудники (90%) предприятия в Калужской области.

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