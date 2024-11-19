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Подведены итоги прошедшего мотосезона в цифрах

19.11.2024 126 0 0

Эксперты Авито Авто подвели итоги мотосезона, сравнив данные по спросу, предложению и ценам за май − октябрь 2024 года с показателями аналогичного периода 2023 года. Российский рынок мотоциклов стабильно растет, а китайские производители уверенно лидируют: 8 из 10 строчек рейтинга по спросу на новые мотоциклы занимают азиатские бренды.

По данным платформы, спрос на новые мотоциклы в мае − октябре 2024 года был на 64,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом объем предложения в текущем сезоне оказался больше почти в 3 раза.

Первое место по доле в спросе на новые мотоциклы заняла марка KAYO – 17,3%. За ней следуют Motoland с долей 8,1% и Regulmoto — 7,6%. Наиболее востребованной моделью этого сезона стал легкий питбайк KAYO DBR SX-50A с долей в спросе 2,5% – снаряд для начинающих спортсменов с простым управлением. Следующие строчки топа заняли универсальные питбайки Ataki Prime 125 с долей 1,9% и KAYO Basic TT125 – 1,6%. За ними расположился компактный эндуро для езды по бездорожью Progasi Super Max 250 (1,2%), а замкнул пятерку – кроссовый мотоцикл KAYO K1 250 MX (1,1%).

Топ моделей новых мотоциклов по спросу, Россия, май − октябрь 2024 года

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена1 (руб.)
KAYODBR SX-50A2,5%31 341
AtakiPrime 1251,9%79 990
KAYOBasic TT1251,6%99 990
ProgasiSuper Max 2501,2%189 990
KAYOK1 250 MX1,1%169 091

В сегменте мотоциклов с пробегом спрос за май − октябрь 2024 года также увеличился по сравнению с прошлым сезоном на 14,5%. А объем предложения за этот же период был на 34,6% больше.

По доле в спросе на мотоциклы с пробегом лидировали марки ИЖ (10%), KAYO (9,9%) и Honda (5,6%). При этом среди моделей наиболее востребованными оказались сразу две версии ИЖ: дорожные мотоциклы среднего класса Планета-5 и Юпитер-5 с долей в спросе по 2,9%. Третью строчку занял детский питбайк Orion 50 – 1,2%. А замкнули пятерку компактный питбайк IRBIS TTR 125 и тяжелый, мощный мотоцикл Урал ИМЗ-8.103-10 с долей в спросе по 1,1%.

Топ моделей мотоциклов с пробегом по спросу, Россия, май − октябрь 2024 года

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена1 (руб.)
ИЖПланета-52,9%44 000
ИЖЮпитер-52,9%40 000
Orion501,2%23 990
IRBISTTR 1251,1%50 000
УралИМЗ-8.103-101,1%80 000
Наибольшие изменения спроса год к году зафиксированы среди марок новых эндуро мотоциклов и питбайков — более чем в 2,5 раза. Таким образом, прошедший мотосезон отличился явным интересом к внедорожным моделям. Производители таких мотоциклов в свою очередь стремятся усилить позиции на растущем рынке: объем предложения на отдельные марки на нашей платформе увеличился более чем в 5 раз год к году. И сегодня можно выбрать подходящий мотоцикл к новому сезону – спортивный, туристический, кроссовый или иного типа из более чем 200 тысяч предложений: например, сразу приобрести понравившийся вариант или при необходимости подать заявку на кредит прямо в карточке объявления в мобильном приложении.
Илья Зарембо
руководитель категории «Мототехника» на Авито Авто
авто с пробегом мотоциклы
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