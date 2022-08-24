Авто с пробегом ×
  • Поиск авто от Автотеки: новый инструмент для быстрого онлайн-подбора автомобилей с проверенной историей

Поиск авто от Автотеки: новый инструмент для быстрого онлайн-подбора автомобилей с проверенной историей

24.08.2022 82 0 0

Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» представил новый продукт для быстрого подбора авто с проверенной историей эксплуатации транспортного средства – «Поиск проверенных авто». С помощью нового инструмента настроить поиск автомобиля с пробегом можно не только по основным параметрам (марка, модель, год выпуска и т.д), но и по ключевым данным проверки авто от Автотеки: подтверждение реального пробега, факт нахождения в ДТП, залога, работы в такси или каршеринге. В выдаче отображаются объявления, размещенные на платформе Авито Авто.

 

Партнерский материал

Новый продукт «Поиск проверенных авто» от Автотеки решает основные задачи покупателей на рынке автомобилей с пробегом. Инструмент позволяет пользователям увидеть особенности эксплуатации автомобиля, не теряя время на неподходящие варианты на этапе первого отбора. Продукт поможет с поиском проверенных автомобилей с пробегом как частным покупателям, так и профессиональным продавцам. 

После подключения инструмента на сайте Автотеки пользователь сможет применить дополнительные параметры отбора автомобилей, а в результатах поиска отобразится подборка объявлений от Авито Авто с ключевыми данными по каждому авто. Например, «Был в ДТП», «Залог не найден», «Реальный пробег» и так далее. Такой подход экономит время на поиск более подходящих вариантов, ускоряя выход на продавца для совершения сделки. 

Чтобы полностью оценить все параметры эксплуатации уже отобранных автомобилей на финальном этапе, при подключении инструмента «Поиск проверенных авто» также доступны 3 бесплатных проверки автомобилей через Автотеку. 

Подключить новый продукт от Автотеки и воспользоваться быстрым подбором проверенных автомобилей с пробегом можно, перейдя по ссылке

авто с пробегом

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Урал-292: что внутри у самой крутой советской автомагнитолы и почему она была такой дорогой На этой магнитоле закончилось аутентичное советское кар-аудио – после нее заводы полностью перешли на отверточную сборку китайских «балалаек», а после – и на заказы готовой продукции в Азии... 132 0 0 24.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если виновник скрылся с места ДТП, и можно ли получить страховые выплаты Недавно мы разбирались в том, что грозит за оставление места ДТП и в каких случаях можно уехать с места ДТП законно и безнаказанно. Но что делать, если вы оказались в обратной ситуации: ва... 592 0 15 22.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai i40 Если вы ищете крупный седан для себя и семьи, но цены на новые автомобили сегмента D кажутся вам совершенно неподъемными, то можно обратиться к свежим вариантам на вторичном рынке. И если за... 2698 12 1 21.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16471 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11865 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 7320 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings