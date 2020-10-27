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  • Показался до официальной премьеры: топовый Ford EcoSport можно будет отличить «на глаз»

Показался до официальной премьеры: топовый Ford EcoSport можно будет отличить «на глаз»

27.10.2020 220 0 0

Американская марка не сумела удержать в секрете фотографии новинки – самую богатую версию маленького кроссовера рассекретили в Сети.

 

Компания Ford наладила выпуск EcoSport в 2003 году, автомобиль первого поколения был разработан бразильским офисом компании и продавался в странах Латинской Америки. Второе поколение субкомпактного кроссовера было рассекречено в 2012-ом, обновление он пережил в 2017-ом. Эта модель уже стала глобальной: её производство наладили в том числе в Индии, Таиланде, Румынии, а также в России (у нас машины выпускались на заводе компании в Татарстане).

На фото: Ford EcoSport Active

Продажи Ford Ecosport в Европе непрерывно росли вплоть до текущего года. Так, по итогам 2019-го дилеры реализовали 120 376 экземпляров, что почти на 9% больше, чем годом ранее. Однако в 2020-ом паркетник заметно сдал позиции, вероятно, отчасти виной тому последствия коронавируса: всего клиенты с января по август купили 37 605 машин, что почти на 55% меньше, чем за первые восемь месяцев 2019-го.

С помощью вывода на рынок новой топовой комплектации – Active – Ford, вероятно, намерен вернуть внимание покупателей. Презентация этой версии, которая имеет ряд отличий от «обычных» исполнений, должна пройти в конце следующей недели, 6 ноября, однако уже сейчас в Сети оказались снимки новинки для Испании, которые опубликовало издание Autonoción.

Судя по фотографиям, у нового топового EcoSport есть несколько внешних отличий от других версий. В их числе чёрный обвес из некрашеного пластика по периметру кузова (накладки на передний и задний бамперы, колёсные арки пороги и нижнюю часть дверей). А на передних крыльях модели имеются шильдики с названием комплектации. Как и у исполнения ST Line, у этого автомобиля крыша, рейлинги, решётка радиатора и корпуса наружных зеркал выполнены в чёрном цвете. У легкосплавных колёсных дисков иной дизайн.

В интерьере Ford EcoSport Active изменений меньше. Главным отличием салона топовой версии является материал для отделки сидений – это искусственная кожа, а на спинках кресел водителя и переднего пассажира вышиты буквы «А» (вероятно, это отсылка к первой букве названия комплектации). У такого автомобиля, конечно же, есть климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов. Кроме того, в оснащение входят «противотуманки», датчики света и дождя, задний парктроник, а также системы автоматического торможения и контроля усталости водителя и т.д.

В основе автомобиля платформа от Ford Fiesta шестого поколения. В Испании Ford предложит EcoSport в версии Active только с передним приводом и с бензиновой 1,0-литровой «турботройкой» EcoBoost. Её отдача составляет 125 л.с., а максимальный крутящий момент – 170 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Официальной информации о цене Ford EcoSport Active пока нет. По предварительным данным, на испанском рынке за эту версию попросят не менее 24 100 евро (эквивалентно примерно 2,2 млн рублей по текущему курсу). Отметим, за самую простенькую комплектацию модели здесь сейчас просят не менее 15 675 евро (около 1,4 млн рублей).

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