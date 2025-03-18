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Показан кроссовер BYD Sea Lion 05 EV в новом стиле

18.03.2025 221 0 1

Компания BYD готовится вывести на рынок новый электрический паркетник. По предварительным данным, модель предложат в переднеприводном исполнении, при этом у электромотора будет два варианта мощности. Презентацию проведут на следующей неделе.

Кроссовер Sea Lion 05 (он же Sealion 05) в гамме BYD появился совсем недавно – осенью 2024-го. Тем не менее уже в начале нынешнего года в Китае стартовал паркетник с другим оформлением передней части. Впрочем, рестайлинговая пятидверка была объявлена новой версией с длинным названием Intelligent Driving Edition. Эти автомобили представляют собой подзаряжаемые гибриды, оба имеют фирменную установку DM-i последнего поколения. Так вот теперь BYD анонсировала расширение семейства: опубликованы официальные изображения полноценного электрического кроссовера Sea Lion 05 EV. И это совсем другая машина – речь не только о начинке.

Гибридный кроссовер BYD Sea Lion 05 DM-i образца 2024 года
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Гибрид образца 2025 года. Такой кроссовер получил название BYD Sea Lion 05 DM-i Intelligent Driving Edition
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Гибрид образца 2025 года. Такой кроссовер получил название BYD Sea Lion 05 DM-i Intelligent Driving Edition
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Гибрид образца 2025 года. Такой кроссовер получил название BYD Sea Lion 05 DM-i Intelligent Driving Edition
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У «электрички» оригинальный кузов, а дизайн экстерьера выполнен в новом «гладком» стиле. Среди особенностей внешности – округлые фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся полоской, и более широкая по сравнению с гибридами единая плашка задних фонарей. Спереди есть дополнительный отсек: на картинке он выглядит довольно вместительным, но объем еще не озвучен.

Электрический BYD Sea Lion 05 EV
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Электрический BYD Sea Lion 05 EV
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Электрический BYD Sea Lion 05 EV
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Электрический BYD Sea Lion 05 EV
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Интерьер сам производитель пока не продемонстрировал, но ранее в салон тестового образца смогли заглянуть вездесущие шпионы. Внутри – стандартный для моделей BYD крупный планшет мультимедийной системы. А вот цифровая приборка интегрирована в переднюю панель, а не «прилеплена» к ней, как у гибридных Sea Lion 05 DM-i. Кроме того, центральные дефлекторы обдува сделали вертикальными – они расположены по бокам от тачскрина мультимедиа (у гибридов воздуховоды находятся под экраном). Китайцы также пишут, что паркетнику досталась самая простая модификация фирменного автопилота God’s Eye («Глаз Бога»): этот комплекс включает множество камер, датчиков и радаров.

Электрический BYD Sea Lion 05 EV

BYD уже сертифицировала Sea Lion 05 EV, так что основные характеристики известны. Длина электрокара равна 4520 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2720 мм. Для сравнения, размеры прошлогоднего гибридного BYD Sea Lion 05 DM-i: 4710/1880/1720 мм, расстояние между осями – 2712 мм (длина гибрида образца 2025 года составляет 4726 мм, остальные размеры не изменились).

Электрический BYD Sea Lion 05 EV

По предварительным данным, BYD Sea Lion 05 EV будет доступен в переднеприводном исполнении. При этом у электромотора два варианта мощности – 190 или 218 л.с. Информации о батареях пока нет.

Полноценную презентацию электрического кроссовера BYD Sea Lion 05 EV проведут в Китае 25 марта.

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