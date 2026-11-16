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Показан вэн Nissan NV200 с новым имиджем и гибридной начинкой

16.11.2026 324 0 0
Показан вэн Nissan NV200 с новым имиджем и гибридной начинкой

Премьеру преобразившегося вэна Nissan провели в Китае. Там модель с новым дизайном будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида PHEV.

Модель с индексом NV200 в линейке Nissan присутствует с 2009 года. Поначалу это был по-настоящему глобальный автомобиль, но сейчас основным ареалом обитания для него является Япония. Впрочем, NV200 знают и в Китае, и именно в этой стране состоялась мировая премьера преобразившейся модели. Судя по всему, там она считается следующим поколением. Новый Nissan NV200 дебютировал в виде пассажирского вэна, для Поднебесной такой автомобиль будет производить компания Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Ниссана и Dongfeng.

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Вэн обрел совершенно другое «лицо». NV200 достались внушительный передний бампер и новые фары, между которыми появилась гладкая панель с актуальной эмблемой марки. Головную оптику также объединяет диодная полоска, выполняющая роль ходовых огней. Ручки на сдвижных дверях сделали горизонтальными, плюс визуально они объединены с ручками, расположенными на передних дверях. Иными стали и задние фонари.

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Для нового Nissan NV200 также предусмотрено множество аксессуаров – различные обвесы, «люстры» и экспедиционный багажник на крышу. А на подъемной багажной двери могут быть установлены запаска и лесенка.

Фото: Autohome

Внутри – новая передняя панель и двухспицевый руль. Приборный экран лишен козырька, NV200 еще получил крупный «парящий» планшет мультимедийной системы. Китайцам вэн будет доступен с шести- или семиместным салоном.

В Поднебесной Nissan NV200 предложат в виде подзаряжаемого гибрида PHEV, модели также обещан полный привод. О силовой установке сам производитель пока не рассказал. Некоторые местные профильные блогеры пишут, что она включает бензиновый мотор 1.5.

Актуальный Nissan NV200 для Японии
Актуальный Nissan NV200 для Японии
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Актуальный Nissan NV200 для Японии
Актуальный Nissan NV200 для Японии
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Актуальный Nissan NV200 для Японии
Актуальный Nissan NV200 для Японии
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Сроки появления нового Nissan NV200 PHEV в продаже пока не названы, в Nissan также не сообщили о том, выберется ли такой вэн за пределы Китая. Между тем компания Zhengzhou Nissan сейчас активно развивает экспорт – в частности, на зарубежные рынки уже вышел пикап Navara Pro / Frontier Pro ее производства. Так что и у NV200 есть шансы вновь стать глобальной моделью.

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