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  • Пикап Nissan Navara Pro с китайской родословной: теперь бензин или дизель

Пикап Nissan Navara Pro с китайской родословной: теперь бензин или дизель

29.10.2026 552 0 0
Пикап Nissan Navara Pro с китайской родословной: теперь бензин или дизель

Компания Nissan готовится расширить географию продаж своего нового пикапа – грузовичок скоро появится в странах Ближнего Востока. Причем там модель будет доступна в «традиционных» версиях, тогда как остальным регионам обещан гибрид.

Этот рамный пикап Nissan дебютировал в прошлом году в Китае, где он и был разработан – грузовичок является родным братом Dongfeng Z9. В Поднебесной же налажено производство, машины выпускает компания Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Ниссана и Дунфэна. Обе модели бывают как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемых гибридов PHEV. Пикап японского бренда изначально был заявлен как глобальный. В КНР и странах Латинской Америки его решено продавать под названием Nissan Frontier Pro (с Frontier для США у Pro-версии ничего общего нет), а на Филиппинах, в странах Ближнего Востока, в Австралии и Новой Зеландии он появится с именем Nissan Navara Pro. Первым экспортным рынком для ниссановского пикапа стала Мексика, там он стартовал в начале октября, и тогда же раскрыли подробности о версиях для Океании. Ну а теперь Nissan поделился информацией о ближневосточном грузовичке Navara Pro.

Углеводородный пикап Nissan Navara Pro для Ближнего Востока
Углеводородный пикап Nissan Navara Pro для Ближнего Востока
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Гибридный Nissan Frontiert PHEV для Латинской Америки
Гибридный Nissan Frontiert PHEV для Латинской Америки
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Для Ближнего Востока анонсированы исключительно «традиционные» версии, тогда как для остальных экспортных рынков, наоборот, заявлено только гибридное исполнение PHEV. Между собой «углеводородный» и электрифицированный варианты отличаются дизайном экстерьера. Первая модификация имеет привычную радиаторную решетку, над которой вдобавок расположены три «прорези». У гибрида же гладкая панель, а над ней – дополнительные светодиодные секции. Кроме того, у каждой из версий свой передний бампер.

Nissan Navara Pro для Ближнего Востока
Nissan Navara Pro для Ближнего Востока
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Nissan Navara Pro для Ближнего Востока
Nissan Navara Pro для Ближнего Востока
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Длина ближневосточного пикапа составляет 5527 мм, колесная база – 3300 мм. Паспортный дорожный просвет – внушительные 235 мм. Такой Nissan Navara Pro предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 244 л.с. или турбодизелем 2.3 мощностью 141 л.с., максимальный крутящий момент един для обоих моторов – 400 Нм. Двигатели сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом, дизелю еще положена шестиступенчатая механика. Разумеется, есть полный привод, плюс предусмотрена блокировка заднего дифференциала.

Nissan Navara Pro для Ближнего Востока

На Ближнем Востоке грузовичок Nissan Navara Pro будет доступен как для розничной продажи, так и для корпоративных парков. В первом случае сзади – многорычажка, во втором – листовые рессоры.

Nissan Navara Pro для Ближнего Востока

«Розничные» машины в зависимости от комплектации могут иметь 18-дюймовые диски (у грузовичка для корпоративных парков идут 17-дюймовые колеса), панорамную крышу, обивку из натуральной кожи, передние кресла с вентиляцией и «памятью» настроек, двухзонный климат-контроль. Пикапу еще обещаны виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 или 14,6 дюйма, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора.

Nissan Navara Pro для Ближнего Востока

Продажи Nissan Navara Pro стартуют «в ближайшие недели», компания уже озвучила предварительные цены. Без учета налогов бензиновый пикап обойдется минимум в 25 900 долларов (около 2,09 млн рублей по текущему курсу), дизельный стоит от 23 800 долларов (1,9 млн рублей).

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