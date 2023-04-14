Покупатели шин Matador получат топливо для путешествий

ООО «Континентал Тайрс РУС», продолжая продвигать бренд Matador, намерено с помощью рекламных и SMM-активностей внести свой вклад в развитие внутреннего автотуризма и культуры путешествий на собственных автомобилях по России.

Промоакция компании, в которой участвует вся линейка шин Matador, стартует с 15 апреля 2023 года. При покупке комплекта летних шин Matador жители России смогут бесплатно получить бонусы программы лояльности «Нам по пути», активировав промокод в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», и приобрести на них топливо и другие товары.

Клиенты при покупке комплекта летних шин Matador получат бонусы на оплату топлива.

Широкая линейка шин Matador адаптирована к дальним поездкам по России.

«Дальняя дорога часто преподносит сюрпризы. Надежные шины и запас топлива обеспечат безопасность в путешествии и сберегут время для приятных впечатлений», – комментирует акцию руководитель отдела по маркетингу ООО «Континентал Тайрс РУС» Алексей Котов.

В этом году любители автомагистральных дорог смогут оценить спортивный дизайн и уверенную управляемость модели MP47 Hectorra 3, отправившись в путешествие по скоростной трассе. Благодаря ассиметричным элементам протектора шины гарантируется короткий тормозной путь, четкие реакции автомобиля на повороты руля и устойчивость при маневрах и перестроениях. Надежное сцепление на мокрой дороге обеспечивает высокопроизводительная «дренажная» система, которая отводит влагу от поверхности шины.

Перед открытием сезона поездок на дачу стоит подготовить автомобиль. Для езды по легкому бездорожью прекрасно подходит модель MP82 Conquerra 2. Она обладает повышенной износоустойчивостью, необходимыми тягово-сцепными характеристиками на скользкой поверхности, отлично справляясь с аквапланированием.

Для серьезных путешественников по диким уголкам России ООО «Континентал Тайрс РУС» предлагает шину MP72 Izzarda A/T 2. Модель производится с S-образным протектором со специальными выступами, которые обеспечивают защиту от механических повреждений. В целом, вся конструкция шины усилена для устойчивости к ударному воздействию.

Чтобы принять участие в акции, покупателям необходимо приобрести в период с 15 апреля по 31 мая 2023 года не менее четырёх летних шин Matador у официальных дилеров ООО «Континентал Тайрс РУС», перечень которых указан на сайте. После покупки чек должен быть зарегистрирован в личном кабинете на сайте акции. Полные правила участия в акции опубликованы на сайте.

Бренд Matador имеет свою историю, которая началась еще в начале XX века, а также собственные традиции, технологии и высокие требования к качеству благодаря европейскому опыту производства и технологиям. В продуктовой линейке Matador представлены шины для компактных, среднеразмерных автомобилей, внедорожников, а также грузовых автомобилей. Производятся модели для летнего, зимнего сезона и всесезонные шины.

Организатором акции и оператором персональных данных участников акции является ООО «РЭД Эдженси», ИНН: 7714871694, по заказу «Континентал Тайрс РУС», ИНН: 7706560230.

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