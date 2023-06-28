Полина Гагарина стала амбассадором EXEED

• Творческое партнерство началось с масштабного шоу «Навсегда» на арене «Мегаспорт» в Москве.

Премиальный бренд EXEED объявляет о партнерстве с певицей Полиной Гагариной.

Первый совместный проект состоялся еще в мае: в шоу артистки «Навсегда» на столичной арене «Мегаспорт» состоялся предпремьерный показ новой модели EXEED RX. Автомобиль дополнил визуальное оформление сцены, а его эффектное появление стало важным элементом шоу.

После концерта было принято решение о продолжении сотрудничества, и именно на EXEED RX в скором времени можно будет встретить артистку на дорогах.

EXEED RX идеально вписался в шоу: он эффектный, яркий, очень «сценический». Познакомившись с ним поближе, я смогла оценить и его повседневный комфорт: он полностью соответствует моему образу жизни. EXEED RX универсален: с одной стороны, дает возможность уединиться и побыть в своих мыслях, с другой – он невероятно технологичен и позволяет получить свежие эмоции от вождения. Я прекрасно себя чувствую как на водительском, так и на пассажирском сиденье. Нет никаких сомнений в том, что в скором времени большое количество людей по достоинству оценят максимальный комфорт, красоту и удобство этого автомобиля.

Напомним, что в настоящее время прием предзаказов на EXEED RX уже открыт. Для приобретения по предзаказу доступны только первые 500 автомобилей. Официальный старт продаж новой модели состоится в июле, дата будет объявлена дополнительно.

Партнёрский материал