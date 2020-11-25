Получить права по-новому: в процесс сдачи «города» внесут изменения

Власти давно планируют изменить процесс получения водительских удостоверений. Так, ещё в 2018 году в МВД заговорили о создании единого практического экзамена: речь о том, чтобы перенести часть упражнений из «площадки» в этап «город». Предполагалось, что соответствующие поправки вступят в силу уже осенью 2020 года, однако в итоге (в том числе из-за пандемии коронавируса) новые правила начнут действовать позже – весной 2021-го.



Теперь в Министерстве внутренних дел РФ подготовили очередную порцию изменений в регламент сдачи экзамена на права. По информации ria.ru, в ведомстве намерены «подправить» сводную таблицу нарушений, совершаемых кандидатами в водители во время сдачи практического этапа.

Возможные нарушения в нынешней таблице разделены на три категории: «грубые», «средние» и «мелкие». За каждое нарушение из первой графы положено пять штрафных баллов, из второй – по три балла, а из третьей – по одному баллу. При этом кандидату для успешной сдачи экзамена необходимо набрать меньше пяти баллов. Другими словами, всего одно грубое нарушение ПДД приведёт к «заваленному» экзамену.



Ожидается, что сама система, а также проходной балл останутся прежними. Сейчас в категории «грубых» насчитывается 17 нарушений. В МВД предлагают сократить их количество до 15-ти, причём, какие именно пункты перейдут в категорию «средних» (или же вообще покинут таблицу) пока не сообщается.

Кроме того, в этот обновлённый перечень из 15 грубых нарушений войдёт не пристегнутый ремень безопасности (хотя сейчас за него снимают лишь три балла). Также в «пятибалльном» списке появится новое нарушение – использование мобильного телефона или иного подобного гаджета во время движения (за это тоже отправят на пересдачу).



Новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля 2021 года. С этой даты этап «площадка» больше не придётся проходить тем, кто желает получить права категорий B, C и D (для будущих водителей «легковушек», грузовиков и автобусов), однако он по-прежнему останется для сдающих на удостоверение категории А (для мотоциклистов).

Недавно глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что инспекторы, принимающие экзамены на права по новым правилам, будут следить за тем, каковы у кандидатов навыки вождения в реальной дорожной обстановке; в том числе они обратят внимание на умение будущих водителей парковаться.



Напомним, водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС) немного поменяют внешний вид: соответствующие поправки вчера утвердили в МВД. Теперь в верхней части лицевой стороны прав появятся надписи на русском, французском и английском языках. А ПТС решили дополнить данными о количестве пассажирских мест, о технически допустимой максимальной массе, о проверках в отношении ТС, проведенных органами внутренних дел.

