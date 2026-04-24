Porsche Cayenne Coupe Electric: улучшенная аэродинамика и смешной «облегчающий пакет»

Компания Porsche представила в рамках Пекинского автосалона купеобразную версию электрического кроссовера Cayenne, у неё есть некоторые комплектационные особенности, но техника — та же самая, что у Cayenne Electric. Заказы на Porsche Cayenne Coupe Electric уже принимаются, поставки клиентам начнутся летом.

Исходный Porsche Cayenne Electric на платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой справил мировую премьеру в ноябре прошлого года, тогда были представлены базовый Cayenne Electric и топовый Cayenne Turbo Electric, а в марте этого года гамму пополнил средний по оснащению и мощности Cayenne S Electric. Купеобразный Cayenne Coupe Electric дебютировал сразу в трёх версиях, точно таких же как у Cayenne Electric.

Габаритная длина (4985 мм), ширина (1980 мм), колёсная база (3023 мм) и дорожный просвет (190 мм) у Cayenne Coupe Electric такие же, как у Cayenne Electric, а вот высота уменьшена с 1674 до 1650 мм, что в сочетании с покатой комой позволило снизить с х с 0,25 до 0,23. Стандартные активные аэродинамические элементы — это заслонки воздухозаборников в передке и спойлер на багажной двери, а версия Turbo дополнена подвижными боковыми планками по бокам заднего бампера — они выдвигаются на большой скорости и выравнивают воздушный поток. Улучшенные аэродинамические характеристики купеобразного кузова позволили немного увеличить запас хода на одной зарядке (цифры приведены ниже). Любопытно, что при прочих равных Cayenne Coupe Electric на 5 кг тяжелее, чем Cayenne Electric, минимальная снаряженная масса купеобразной версии — 2530 кг.

На фоне такой снаряженной массы немного комично выглядит опциональный «облегчающий пакет» Lightweight Sport, в который входят углепластиковая крыша, углепластиковые детали обвеса, особые 22-дюймовые колёса и особые шины — всё это позволяет уменьшить массу аж на 17,6 кг. В стандартное оснащение Cayenne Coupe Electric входит панорамная стеклянная крыша, для которой в виде опции предлагается покрытие, способное менять степень прозрачности по секторам. Также в виде опции доступен электропривод боковых дверей.

С места водителя Cayenne Coupe Electric ничем не отличается от Cayenne Electric, но пакет Sport Chrono входит в базовую комплектацию. Заднее сиденье по умолчанию двухместное, но вместо него можно выбрать диван формата 2+1 с неудобным «тёщиным местом» посередине. Запас пространства по высоте у купеобразной версии поменьше, чем у Cayenne Electric, а подушки задних сидений не регулируются в продольном направлении, можно лишь менять наклон спинок. Объём переднего багажника такой же, как у Cayenne Electric, — 90 л, а вот основной задний багажник из-за изменённой формы кормы уменьшен с 781 до 534 л (у Cayenne Turbo Coupe Electric — c 747 до 500 л).

Все версии Cayenne Coupe Electric двухмоторные и полноприводные, все оснащены батареей ёмкостью 113 кВт·ч (из них потребителю доступны 108 кВт·ч), максимальная мощность зарядки — 400 кВт.

Максимальная отдача силовой установки базового Cayenne Coupe Electric в режиме Launch Control — 325 кВт (442 л.с.) и 835 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, максимальная скорость — 230 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 661 км по циклу WLTP (у аналогичного Cayenne Electric — 643 км).

На Cayenne S Coupe Electric два электромотора выдают совокупно до 490 кВт (666 л.с.) и 1080 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, максимальная скорость — 250 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 668 км по циклу WLTP (у аналогичного Cayenne S Electric — 651 км).

В распоряжении топового Cayenne Turbo Coupe Electric — до 850 кВт (1156 л.с.) и 1500 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, максимальная скорость — 260 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 628 км по циклу WLTP (у аналогичного Cayenne Turbo Electric — 617 км).

В стандартное оснащение всех версий входит адаптивная пневмоподвеска PASM (Porsche Active Suspension Management), а для Cayenne Turbo Coupe Electric и Cayenne Turbo Coupe Electric за доплату предлагается активная электрогидравлическая подвеска Porsche Active Ride. Полноуправляемое шасси — опция для всех версий.

Базовый Porsche Cayenne Coupe Electric стоит в Германии от 109 000 евро (аналогичный Cayenne Electric — от 105 200 евро), Cayenne S Coupe Electric — от 130 300 евро (аналогичный Cayenne S Electric — от 126 400 евро), Cayenne Turbo Coupe Electric — от 168 500 евро (аналогичный Cayenne Turbo Electric — от 165 500 евро).

Добавим, что премьера Cayenne Coupe Electric в Китае состоялась на фоне драматического падения продаж Porsche в этой стране, длящегося с 2022 года: по итогам первого квартала этого года, по данным самой компании, реализовано 7519 машин, что на 21% меньше продаж в январе-марте 2025 года. Завода у Porsche в Китае нет, но и он сегодня не помог бы — немецкие машины безнадёжно проигрывают по цене и скорости обновления лучшим китайским аналогам. В этом году Porsche ликвидирует в Китае собственную сеть зарядный станций.

