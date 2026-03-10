Новинки ×
10.03.2026 39 0 0
Пополнение в семействе: Porsche Cayenne S Electric расположился между базовой версией и Turbo

Максимальная отдача новой модификации электрокроссовера немецкой марки составляет 666 л.с., а на разгон с места до «сотни» ему требуется 3,8 секунды.

Porsche Cayenne Electric дебютировал на глобальном рынке в ноябре 2025 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, «зелёная» версия стала не заменой, а дополнением семейства «углеводородных» Кайенов третьего поколения. Выпуск всех исполнений модели налажен на заводе концерна Volkswagen, расположенном в Братиславе (Словакия), серийное производство «электричек» стартовало в начале февраля 2026-го.

На фото: Porsche Cayenne S Electric

Изначально модель была представлена в двух модификациях – базовой Cayenne Electric и топовой Cayenne Turbo Electric. Теперь марка Porsche пополнила семейство за счёт среднего варианта – Cayenne S Electric. Как и две другие версии, новинка имеет полный привод и оснащается двухмоторной установкой.

Совокупная отдача системы новой версии составляет 544 л.с., а пиковая мощность в режиме Launch Control – 666 л.с. Для сравнения, у базового варианта максимальный показатель равен 442 л.с., а у топового исполнения с прибавкой Turbo к названию – 1156 л.с. На разгон с места до «сотни» Cayenne S Electric требуется 3,8 секунды (базовой версии – 4,8 секунды, топовой – 2,5 секунды). Максимальная скорость у новинки составляет 250 км/ч против 230 и 260 км/ч у ранее представленных исполнений.

Тяговая батарея едина для всех трёх версий, её ёмкость составляет 113 кВт*ч (максимальная мощность зарядки – 400 кВт, зарядить аккумулятор с 10 до 80% можно за 16 минут). Дальнобойность без подзарядки у исполнения Porsche Cayenne S Electric равна 653 км (при расчёте по циклу WLTP), для сравнения, запас хода на одной зарядке у базового варианта – 642 км, у топового – 623 км.

Среднее исполнение имеет ряд внешних отличий, к ним относится иное оформление нижней части переднего бампера с другим воздухозаборником и накладкой в сером цвете Volcano Grey Metallic, а также другой нижней частью заднего бампера с серым же диффузором. Ещё модели положены 20-дюймовый колёсные диски Cayenne S-Aero и доступна тормозная система Porsche Ceramic Composite Brake с жёлтыми суппортами.

На фото: салон Porsche Cayenne S Electric
На фото: салон Porsche Cayenne S Electric
Для отделки салона предлагаются различные декоративные «пакеты», отличий от иных исполнений нет. На передней панели располагается три дисплея – виртуальная приборка, тачскрин мультимедиа для переднего пассажира и центральный изогнутый сенсорный экран, «стекающий» на центральную консоль. Перед водителем располагается круглое трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками.

Новинка поступит в продажу позже в 2026 году. Стоимость Porsche Cayenne S Electric на домашнем рынке, в Германии, составит 126 400 евро, что эквивалентно примерно 11,6 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, за стартовый полностью «зелёный» вариант здесь просят не менее 105 200 евро (около 9,7 млн рублей), а за топ-версию Cayenne Turbo Electric – не менее 165 500 евро (около 15,2 млн рублей).

