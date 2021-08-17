Porsche готовит неизвестный концепт для презентации на Мюнхенском автосалоне

В компании отметили, что новинка ориентирована «на будущее», так что, логично предположить, что «начинка» у неё окажется электрической.

В целом дела у бренда Porsche на старосветском рынке идут неплохо. В 2020-ом показатели, конечно, снизились, но не так заметно, как в среднем по отрасли (напомним, спад вызван последствиями пандемии коронавируса). Так, по данным сайта Carsalesbase, дилеры реализовали 73 840 машин, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. В текущем году у компании пока положительная динамика: за январь-июнь клиенты купили 37 600 машин, что на 23% больше, чем за первую половину 2020-го.



На фото: логотип Porsche

﻿Многие автопроизводители, пережив прошлогоднюю волну кризиса, уже двигаются дальше, при этом часть из них не так давно изменила стратегию развития. В частности, многие европейские автомобильные компании решили сфокусироваться на электрификации модельного ряда. Как мы сообщали ранее, в этом списке оказался и бренд Porsche (марка входит в состав немецкого концерна Volkswagen).



Тизер нового концепта Porsche

В скором времени Порше планирует представить новинку: ей окажется концепт, информацию о котором в компании пока что засекретили. Презентация автомобиля пройдёт в онлайн-режиме, кроме того, автомобиль окажется экспонатом в рамках Мюнхенского автосалона (мероприятие намечено на 7-12 сентября 2021 года). Пока подробностей нет, в компании отметили лишь, что этот концепт «ориентирован на будущее», а с его помощью компания намерена продемонстрировать «передовые технологии с захватывающим дух дизайном».

Судя по очевидному намёку на «будущее бренда», концепт окажется электрокаром. Правда, шоу-каром какой будущей новинки может оказаться анонсированный экспонат, пока не сообщается. По единственному тизеру, на котором изображена часть фары автомобиля, определить что-либо не представляется возможным.



На фото: оптика Porsche Taycan

В зарубежных СМИ отметили, что головная оптика новинки похожа на исполнение фар у концепта Mission E, а также у созданного на его основе серийного электрокара Taycan. Это объясняется четырьмя светодиодными элементами, хотя они у модели и шоу-кара, часть которого попала в кадр тизера, выглядят по-разному. Предполагается, что будущая новинка не будет связана ни с 911 (его электроверсию придётся ждать как минимум до 2030 года), ни с Macan (ранее в Сети оказались неофициальные изображения будущего «зелёного» кроссовера, фары у этого SUV иные).



На фото: Porsche 718 Cayman GTS

Не исключено, что анонсированная новинка может оказаться концептом, на основе которого в дальнейшем создадут электрическую версию 718 (Boxster/Cayman). В случае, если предположение окажется верным, такой автомобиль придётся ждать несколько лет. До этого времени на рынок обещает выйти Cayman GT4 RS с бензиновым мотором. Презентация этой версии, вероятно, пройдёт до конца текущего года.

В задаче по развитию «зелёного» направления Porsche поможет новый завод, который компания намерена построить в Германии. По словам исполнительного директора бренда Оливера Блюма, предприятие появится в городе Тюбингене. Здесь предполагается наладить производство аккумуляторных батарей: они предназначены для будущей линейки электромобилей марки.

