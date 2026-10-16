Porsche Mission S: предтеча нового флагманского суперкара в лучших традициях марки

Компания Porsche представила концепт Mission S, предвосхищающий новый флагманский суперкар, оснащённый мощным двигателем внутреннего сгорания. Для суперкара будет разработана собственная новая платформа, в которой будут сконцентрированы традиции и современный инженерный опыт Porsche. Поклонники марки давно ждут такой автомобиль.

Место флагманского суперкара Porsche вакантно с 2015 года, когда завершилось производство гибридного Porsche 918 Spyder с атмосферным V8 в основе. В 2023 году Porsche показала вполне товарный на вид концепт суперкара Mission X, но серийным он так и не стал, потому что имел электрическую силовую установку — сегодня на рынке такие машины мало кого интересуют. На прошлой неделе Porsche представила новую стратегию развития Sportwagenschmiede '35 и в ней пообещала долгожданный новый суперкар с двигателем внутреннего сгорания. Концепт Porsche Mission S даёт представление о том, что это будет за машина.

Mission S — это пролог даже не одной конкретной модели, а целого семейства среднемоторных суперкаров, которые займут в модельном ряду место над семейством Porsche 911. Для этих суперкаров будет разработана собственная платформа, то есть новый суперкар Porsche не будет техническим родственником одного из современных или будущих суперкаров Lamborghini. Эта платформа рассчитана на чисто бензиновые и гибридные силовые установки разного типа, но не рассчитана на электромобили, так что петролхеды могут вздохнуть с облегчением.

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В пресс-релизе Porsche нет никаких технических подробностей о Mission S, поэтому пока даже непонятно, какой двигатель скрывается за горизонтально установленным в корме вентилятором, напоминающим о легендарном гоночном Porsche 917, который выиграл гонку 24 часа Ле-Мана в 1970 году.

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Новый главный дизайнер Porsche Тобиас Зюльманн, ранее работавший в McLaren, придумал для Mission S ретроспективный, но при этом не старомодный образ. Подфарники напоминают о Porsche 911 серии G, а общая форма передка — о среднемоторном Porsche 911 GT1 из лихих 1990-х. В оформлении кормы можно увидеть черты Porsche 959 и Porsche 918 Spyder. «Телефонные» колёсные диски вдохновлены таковыми у переднемоторного купе Porsche 928. V-образные стойки наружных зеркал — почти как у Porsche Carrera GT.

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Интерьер у Porsche Mission S подчёркнуто лаконичный и традиционный. Мультимедийного экрана здесь вообще нет — его заменяет смартфон водителя, вставленный в специальное крепление. Щиток приборов набран из пяти циферблатов с цифровыми подложками, но стрелка у расположенного по центру тахометра — настоящая, а не нарисованная. Корпус тахометра сделан телескопическим и может приближаться к водителю в определённых ездовых режимах, требующих максимальной концентрации внимания.

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За микроклимат отвечают классические вращающиеся рукоятки справа от руля, а слева расположен замок зажигания, куда вставляется специально разработанный для Mission S ключ. Селектор АКП представляет собой высокий рычаг с видимым в основании механизмом переключения. Узкая центральная консоль, на которой расположен селектор АКП, напоминает о Porsche Carrera GT. Дверные ручки выполнены в виде кожаных хлястиков.



В целом концепт вызывает оптимизм — первые отзывы о нём в Сети в основном благожелательные. Когда появится первый серийный суперкар из нового семейства, компания Porsche пока не сообщила.