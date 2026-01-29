Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр уходит в отставку, преемника нашли в McLaren

Porsche продолжает менять ключевых сотрудников: минувшей осенью в компании нашли нового гендиректора , а сегодня объявлено о назначении нового главного дизайнера. На смену многоопытному 63-летнему Михаэлю Мауэру приходит 46-летний Тобиас Зюльманн, тоже уже успевший заработать себе имя в европейском автопроме.

Главные дизайнеры в Porsche живут долго: Михаэль Мауэр занял этот пост в 2004 году (до этого он работал в Mercedes-Benz, Smart и Saab), а предшественников у него было всего три — Фердинанд Александр Порше, Анатоль Лапин и Харм Лагай. Получается, что Михаэль Мауэр определял облик Porsche без малого 22 года, все современные Porsche были созданы под его руководством, в том числе «электрички» и три поколения Panamera.

Михаэль Мауэр

Пресс-служба Porsche не сообщает, почему уходит Мауэр, но, судя по уважительному тону пресс-релиза, это доброе расставание, а не так, как было с недавней отставкой Гордена Вагенера с поста шеф-дизайнера Mercedes-Benz, то есть скупо и скоропостижно, и не так, как случилось с главным дизайнером JLR (Jaguar Land Rover) Джерри Макговерном, который в начале декабря просто исчез после того, как его якобы вывели из здания, — с тех пор JLR хранит гробовое молчание по поводу своего главного дизайнера, сам Макговерн тоже не подаёт признаков жизни.

Михаэль Мауэр

Компания Porsche сейчас переживает нелёгкие времена из-за допущенных ошибок в стратегии развития, а именно её сильного перекоса в сторону электромобилей, спрос на которые оказался сильно меньше ожидаемого. В прошлом году глобальные продажи Porsche снизились на 10% до 279 449 автомобилей, теперь мы с тревогой ждём финансового отчёта — там могут быть весьма драматичные цифры.

Мы не можем вспомнить сколь-нибудь серьёзных претензий к облику современных автомобилей Porsche, людям они в основном нравятся, и в этом, конечно, заслуга Михаэля Мауэра. Есть однако довольно устойчивое брюзжание по поводу метаморфоз в интерьерах, в которых стало слишком много экранов и сенсоров, а вот аналогового духа и преданности традициям стало слишком мало. С последним рестайлингом Porsche 911 пал последний бастион классики — физический циферблат тахометра. Впрочем, надо понимать, что вся эта цифровизация проводилась и продолжает проводиться под большим давлением отделов маркетинга и планирования головного концерна Volkswagen.

Тобиас Зюльманн

1 февраля на пост главного дизайнера Porsche заступит Тобиас Зюльманн. Любопытно, что он окончил тот же ВУЗ, что и Мауэр, а именно Университет прикладных наук в Пфорцхайме (Германия). Профессиональная карьера Зюльманна началась в 2005 году в Volkswagen, затем продолжилась в Bugatti, Aston Martin, Bentley и McLaren, причём в McLaren приходил дважды, второй раз — в 2023 году на пост главного дизайнера.

Тобиас Зюльманн

Первые серийные модели Porsche, созданные под началом Тобиаса Зюльманна, мы увидим не раньше, чем через три года, но его авторский стиль в приложении к немецкой марке, возможно, удастся оценить раньше на концепткарах.