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  • Последний настоящий Bertone: уникальное купе Nuccio продадут на аукционе

Последний настоящий Bertone: уникальное купе Nuccio продадут на аукционе

24.06.2025 241 0 0

Одним из лотов июльского аукциона RM Sotheby's будет сделанное в единственном экземпляре купе Bertone Nuccio с очень необычным дизайном и технической начинкой от Ferrari F430.

Основанное в 1912 году Джованни Бертоне кузовное ателье прекратило своё существование в 2014 году в результате банкротства, сегодня легендарное имя принадлежит итальянским предпринимателям по фамилии Риччи, они возродили компанию Bertone, сегодня она делает, по сути, то же, что и раньше — эксклюзивные автомобили, просто теперь не имеет прямого отношения к семье Бертоне.

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Купе Nuccio — последняя оригинальная работа Bertone, сделанная в 2012 году к столетию ателье, премьера машины прошла на Женевском автосалоне, но тогда это был лишь макет, позже компания Bertone сделала единственный полнофункциональный экземпляр Nuccio, показанный на фотографиях. Названо купе в честь Нуччо (Джузеппе) Бертоне, сына Джованни Бертоне, долгое время руководившего компанией.

Облик Nuccio разработал американец Майкл Робинсон, последний главный дизайнер Bertone, источником вдохновения при разработке этого проекта он выбрал концепткар Lancia Stratos Zero 1970 года авторства Марчелло Гандини, который тогда работал в Bertone, — отсюда клиновидный силуэт и необычное почти плоское вытянутое лобовое стекло. Авторские штрихи Робинсона — это боковые выступы крыши, напоминающие капюшон кобры (клетчатый орнамент тоже работает на этот образ) и бионические вырезы в аэродинамическом оперении. В корму интегрирован поднимающийся на высоких скоростях спойлер.

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Автомобиль-донор для купе Bertone Nuccio никогда особо не афишировался, но сегодня известно, что это среднемоторное купе Ferrari F430, выпущенное в 2005 году и оснащённое 4,3-литровым атмосферным V8 (490 л.с., 465 Нм) в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач Graziano, передающей всю мощность на задние колёса. Оригинальный Ferrari F430 набирает первую «сотню» за 3,9 с, максимальная скорость — 315 км/ч. Вероятно, близкими динамическими характеристиками обладает и Bertone Nuccio, официально они никогда не разглашались.

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В салоне Bertone Nuccio хорошо видны элементы Ferrari F430, но Bertone изменила форму передней панели и воздуховодов, добавила паряющую центральную консоль с россыпью новых металлических переключателей, перекроила дверные карты и прочие элементы отделки.

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Bertone Nuccio был куплен своим нынешним владельцем в 2018 году во время распродажи активов Bertone, на одометре сейчас 29 127 км пробега, большая его часть досталась в наследство от Ferrari F430, а сам Bertone Nuccio эксплуатировался очень редко и находится в отличном состоянии. Эксперты RM Sotheby's оценивают Bertone Nuccio в 400 000 — 500 000 евро, реальная цена будет определена в ходе торгов 17-18 июля.

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