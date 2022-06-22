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Последнюю модель Ferrari SF90 улучшили в ОЭЗ «Технополис Москва»

22.06.2022 171 0 0

Компания, локализовавшая производство на территории ОЭЗ «Технополис “Москва”», одной из первых в мире выполнила тюнинг последней модели Ferrari SF90 карбоновыми компонентами. Об этом сообщил генеральный директор особой экономической зоны Москвы Геннадий Дегтев.

 

Партнерский материал

Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» НПО «Композит» сотрудничает с дилерскими центрами и оснащает автомобили премиальных марок. Так, он изготовил для Ferrari SF90 карбоновые детали экстерьера и подкапотного пространства, в том числе элементы бампера, накладки на пороги, диффузор, накладку двигателя. 

«Компетенции резидента позволяют разрабатывать решения с применением композитных материалов, предоставлять услуги по проектированию и выпуску мелких и крупных серий продукции. Компания реализует инвестиционный проект в ОЭЗ Москвы с 2020 года, в развитие производства планируется вложить более 80 миллионов рублей», рассказал Геннадий Дегтев.

Как отметили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, создание деталей именно для Ferrari НПО «Композит» запустило в ОЭЗ Москвы в апреле 2021 года и в будущем планирует увеличение мощностей. В июне 2022 года открыло свободную таможенную зону, благодаря чему сможет ввозить зарубежное оборудование, компоненты, сырье, комплектующие на льготных условиях. Компания уже получила высокоточный фрезерный станок, который позволит поставить производство на серийный поток.

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Компания проводит тюнинг под брендом Carbon.pro топовым в индустрии методом запекания препрегов в автоклаве. Резидент ОЭЗ Москвы – единственный в России, кто работает по этой технологии. Композитные детали, изготовленные таким способом, намного прочнее и легче аналогов.

Как утверждает компания, сегодняшнюю деятельность на рынке автопрома она рассматривает как промежуточный этап для того, чтобы занять свою нишу в авиакосмической отрасли, поэтому всю прибыль реинвестирует в развитие производства. В частности, приобретая оборудование, аналогичное предприятиям Ferrari, Lamborgini, BMW, Boeing и Airbus.

«Технологию, применяемую НПО “Композит”, в мировом автопроме используют единичные компании, среди которых и наша. Мы усовершенствуем в среднем 15 автомобилей премиальных марок в месяц.  Специалисты предприятия выпускают ежемесячно около 400 композитных деталей, среди которых аэродинамические обвесы, бамперы, спойлеры и другие элементы внешнего тюнинга, которые могут конкурировать и даже превосходить по качеству известные мировые тюнинг-ателье. При работе с экстерьером Ferrari SF90 Stradale удалось избежать агрессивного дизайна, заводские детали из структурного пластика были заменены на карбоновые», – рассказал генеральный директор компании Михаил Филимонов.

По его прогнозам, экспорт компании в ближайшее время вырастет с 40 до 90 процентов.

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