17-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

Партнерский материал​

На выставке в очередной раз были наглядно продемонстрированы современные автокомпоненты, запасные части, оборудование для автосервисов, автохимия, аксессуары, шины и расходные материалы.



ЭКСПОЗИЦИЯ

В этом году на «Интеравто» свою продукцию и услуги представили компании из Республики Беларусь, Греции, Японии, Ирана, Китая и России.

На стенде компании «Трайангл шина» (Triangle Tyre) посетители увидели расширенную в 2022 году линейку типоразмеров шин для коммерческого транспорта. Это, прежде всего, две новые модели зимних грузовых шин: TRD66 и TRS66. Они выпускаются в различных типоразмерах и имеют такие преимущества, как: специально разработанный рецепт смеси для адаптации к снегу для хорошей управляемости зимой; расширенный и углубленный протектор для увеличения пробега; широкое пятно контакта и специальный дизайн для увеличения срока службы. Кроме того, посетители впервые увидели шины для самосвалов TR691JS в различных размерностях.

Торговая марка RAVENOL представила моторные масла, одобренные чемпионами – компания является техническим партнером команд «Формулы 1». Продукция RAVENOL превосходит отраслевые стандарты благодаря собственным запатентованным технологиям – Технология RAVENOL USVO© и Технология очистки двигателя CleanSynto©. Производимые RAVENOL ПАО моторные масла, трансмиссионные масла, жидкости АКПП, антифризы и автохимии из Германии обладают официальными допусками автопроизводителей.

На стенде Ярославского завода «Русские краски», производящего ЛКМ и ремонтные системы, посетители ознакомились с двумя брендами: Vika и Armax. Под маркой Vika выпускается полный спектр лакокрасочных материалов – эмали, шпатлевки, грунтовки, лаки и вспомогательные материалы, а также колеровочная система Vika для легкового транспорта и колеровочная система Vika b2b для коммерческого транспорта. Armax представляет собой линейку самых востребованных автомалярами материалов. Это первая в России отечественная колеровочная система.

Значительную долю в экспозиции выставки заняли компании из КНР (в том числе FANDEWEI HENAN AUTOMOBILE PRODUCTS CO., LTD, ZHEJIANG PETRAN NEW MATERIAL CO.,LTD, SL TRANS, XTOOLTECH INTELLIGENT CO.,LTD), с участием которых состоялись совместные деловые мероприятия.

ДЕБЮТАНТЫ

«Интеравто» ежегодно становится перспективной площадкой для выхода на российский рынок новых игроков. Среди компаний, которые впервые выбрали выставку для презентации своей продукции – Зеленая машина, НТК Нордоил, ACIS, Prosto Energy, Микрометан и многие другие.

РАЗДЕЛ «АВТОКОМПЛЕКС»

В рамках выставки «Интеравто» действовал раздел «Автокомплекс», вызвавший особенный интерес у владельцев АЗС и АЗК, СТО, гаражей и паркингов, зарядных станций для электромобилей, а также у специалистов, работающих в этой отрасли. В числе экспонентов данного раздела были такие компании, как: ACIS, Татсуно, Инит +, КипЭнерго, Техно проект, ГРПЗ, Зеленодольский завод, Промэнерго, ПСС, En-Gy, Тачстейшн, Prosto Energy и другие.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

24 августа прошел Российско-китайский деловой форум.

Экспертами с российской стороны выступили: депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов Николай Валуев, общественный уполномоченный по вопросам грузового транспорта и межрегиональных грузоперевозок Екатерина Ерёмина, общественный уполномоченный по транспорту Артур Терисаян, президент Ассоциации «СТОР «Эксперт Гарантия» Александр Коротков, генеральный директор IT-компании UREMONT.com Антон Яковлев. Экспертами с китайской стороны стали 14 представителей заводов и предприятий по производству автозапчастей. Дискуссию возглавила председатель Общества международной торговли Ябаолу в Пекине, руководитель Центра международного торгово-экономического развития между Пекином и Москвой Ма Шуан.

Участники мероприятия обсудили:

состояние российского рынка автокомпонентов, запчастей и сопутствующих товаров;

импорт автозапчастей на российский рынок в новых реалиях;

особенности экспорта автозапчастей и автокомпонентов из КНР;

систему сертификации и обеспечения качества китайской продукции;

общие вопросы сотрудничества компаний из РФ и КНР на рынке автокомпонентов, запчастей и сопутствующих товаров.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «СТОР «Эксперт Гарантия» и Торговой пекинской палатой Yabao Road.

25 августа в рамках раздела «Автокомплекс» состоялась Международная конференция «Подходы к строительству и развитию АЗС в разных странах – 2022». Среди обсуждаемых на конференции вопросов:

Проектирование, строительство, оборудование для АЗС, мини-АЗС, АГЗС, АГНКС, нефтебаз, топливных складов.

Организация и лучшие практики нетопливного сервиса АЗС: система питания, выдача товаров интернет-магазинов, аптеки.

Обучение сотрудников АЗС, развивающие поездки управляющего состава по обмену опытом.

В новых экономических реалиях на выставке «Интеравто» российские компании и производители из дружественных стран смогли найти себе новых партнеров, выбрать подходящие логистические решения и продемонстрировать импортозамещающую продукцию.

Ждем вас в «Крокус Экспо» с 22 по 25 августа 2023 года!