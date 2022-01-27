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Поставить на учёт по-новому: правила регистрации автомобилей хотят изменить

27.01.2022 185 0 0

Предполагается, что сотрудники ГИБДД будут принимать автовладельцев непосредственно в многофункциональных центрах. Теперь по всей России.

 

В Министерстве внутренних дел РФ подготовили очередной проект постановления, который касается новых правил регистрации транспортных средств. Документ сейчас размещён на сайте regulation.gov.ru. Согласно ему, сотрудники ГИБДД планируют принимать в многофункциональных центрах (МФЦ) граждан, желающих зарегистрировать транспортное средство или же получить дубликаты «водительских» документов.

Отметим, сейчас граждане могут в МФЦ поставить автомобиль на учёт, изменить данные свидетельства транспортного средства и паспорта ТС, а также заменить водительское удостоверение. Однако здесь речь идёт о тех многофункциональных центрах, работники которых просто принимают документы и пересылают их в МВД. В этом случае на получение услуги тратится больше времени, чем если бы водитель обратился напрямую в ГИБДД.

Как сообщает «Коммерсант», согласно новой норме регистрационные подразделения ГИБДД смогут работать с МФЦ, как только будет заключено «соглашение о взаимодействии» с местной полицией. Ранее подобная практика уже применялась в рамках эксперимента: он проводился в столичных многофункциональных центрах в 2018-2020 годах. Тогда инспекторы ГИБДД работали непосредственно на территории МФЦ, в итоге это позволило гражданам ощутимо экономить время.

Этот эксперимент признали удачным. Летом 2020 года вышло постановление правительства РФ, которое регламентировало деятельность сотрудников ГИБДД на территории многофункциональных центров. Теперь аналогичные поправки решено ввести и в правила регистрации ТС. На сегодняшний день сотрудники ведомства работают в МФЦ в Москве, Татарстане и некоторых других регионах. Ожидается, что после выхода документа, который пока существует в виде проекта, количество таких субъектов РФ вырастет.

В проекте есть ещё одна норма, причём новой её назвать сложно: она предполагает введение обязанности ставить машину на учёт или совершать «регистрационное действие» в течение десяти дней со дня заключения договора купли-продажи (либо дня временного ввоза в страну, либо дня «возникновения обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных», к примеру, при смене места регистрации или фамилии владельца).

Стоит напомнить, что правило, касающееся десяти дней, данных на регистрацию ТС, существует и применяется уже давно: оно, в частности, закреплено в законе о государственной регистрации транспортных средств, который действует с 1 января 2020 года. Нарушителей наказывают в соответствии со статьёй 19.22 КоАП штрафом в размере до 2 тыс. рублей. Но эта статья ссылается не на закон, а на «правила», так что, с целью исключить споры между автовладельцами и ГИБДД, данную норму решили продублировать в постановлении правительства РФ.

Напомним, сейчас всем физлицам, которые ставят на учёт легковой автомобиль в возрасте старше четырёх лет, нужно предъявить в ГИБДД в том числе действующую диагностическую карту. Такое правило появилось после того, как обязательный техосмотр был официально отменён для физических лиц, собственников «легковушек». Отметим, для транспорта, используемого в коммерческих целях, правила проверки технического состояния ТС остались прежними.

Россия авто и общество законы

 

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