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  • Повышенный налог: в список «роскошных» автомобилей в РФ попали модели Kia и Skoda

Повышенный налог: в список «роскошных» автомобилей в РФ попали модели Kia и Skoda

01.03.2021 546 0 0

В Министерстве промышленности и торговли обновили список автомобилей, владельцы которых в 2021 году будут облагаться увеличенным транспортным налогом.

 

По сегодняшним правилам, транспортный налог является региональным, то есть доходы от него идут напрямую в бюджеты субъектов РФ. Сумму, которую должен уплатить автовладелец, рассчитывают раз в год: налоговая служба учитывает число месяцев владения ТС, мощность мотора и налоговую ставку. Однако есть отдельная категория автомобилей: речь идёт о тех, чья рыночная стоимость превышает 3 млн рублей. Этот список обновляется каждый год.

На фото: Kia Mohave

Напомним, владельцам дорогих автомобилей приходится платить больше: они попадают под действие так называемого «налога на роскошь». Сумма каждого платежа высчитывается по обычной формуле, однако затем к результату добавляется ещё один повышающий коэффициент. Например, для владельцев машин, возраст которых не превышает 1 год, а стоимость варьируется в диапазоне от 3 до 5 млн рублей, коэффициент равен 1,5. А для собственников машин в возрасте не старше 10 лет, цена которых варьируется от 10 до 15 млн рублей, размер транспортного налога вырастет в три раза.

Надбавки появились в 2014 году, с тех пор цены автомобилей на российском рынке заметно выросли, в среднем, примерно в полтора раза. Так что нет ничего удивительного в том, что список машин, облагаемых «налогом на роскошь», год от года продолжает расти. В Минпромторге РФ его традиционно обновляют в конце зимы.

На фото: Toyota Fortuner

В 2021 году перечень дорогих автомобилей включает в себя 1387 позиций. Теперь в списке числятся в том числе: Audi e-tron 55 и Audi S6, BMW 320i xDrive, Cadillac XT6, Citroen SpaceTourer (исполнение Business Lounge XL), Kia Mohave, Land Rover Defender, Lexus ES250 (2,5 Comfort) и Lexus UX250H (2.0 Enjoy), Mercedes-Benz C180 и C200, Mercedes-Benz GLA 200 и GLA 250, а также Mercedes-Benz GLB 200d 4Matic, Peugeot Traveller (Business VIP Long), Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner (с дизелем 2.8, комплектация Elegance), Volkswagen Multivan. Любопытно, что «близнеца» коммерческих автомобилей Citroen и Peugeot – Opel Zafira Life Cosmo L (ценник – 3,29 млн рублей) – в списке ведомства пока нет.

Несмотря на то, что под «налог на роскошь» попадают так называемые «массовые» автомобили, такие как Kia Mohave, Skoda Kodiaq и Toyota Fortuner, власти не торопятся повышать планку. Ранее уже предлагалось сделать нижнюю границу цены выше, однако инициатива не нашла отклика.

На фото: Skoda Kodiaq

Другие сегменты тоже не остались без пополнения. Так, в реестр автомобилей, рыночная стоимость которых варьируется в диапазоне от 5 до 10 млн рублей, теперь числится Porsche Taycan, а в сегменте с ценником от 10 до 15 млн рублей – Audi S8. В список «роскошных» авто, стоящих более 15 млн рублей появились Aston Martin DBX, а также четыре автомобиля Ferrari: Roma, 812 GTS, F8 Tributo и SF90 Stradale.

Отметим, в 2019-ом появилось предложение рассчитывать «налог на роскошь» по иной схеме. В Счётной палате выступали за привязку повышающего коэффициента не к цене автомобиля, а к мощности его двигателя. Инициаторы отметили, что у большинства «роскошных» машин отдача мотора превышает 200 л.с.: предлагалось использовать дополнительный коэффициент при расчёте транспортного налога для владельцев машин, мощность двигателей которых превышает указанное значение. Не исключено, что в этом случае сумма налога могла бы вырасти и для владельцев машин, которые сейчас стоят меньше трёх миллионов.

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