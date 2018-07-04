Новые расценки на выдачу водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС начнут действовать в начале августа.

Законопроект о повышении госпошлин за получение ряда документов нового образца ранее одобрили Госдума РФ и Совет Федерации. Теперь ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс подписал и президент России Владимир Путин. Документ вчера, 3 июля 2018 года, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу через месяц, то есть повышенные пошлины начнут применяться с 3 августа.

Размер госпошлины за выдачу каждого из документов – и водительского удостоверения, и свидетельства о госрегистрации автомобиля – увеличатся на 1 000 рублей. Причём в первом случае цена услуги вырастет в полтора раза, во втором – сразу в три раза.

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Пока что пошлина за выдачу прав на пластиковой основе составляет 2 000 рублей. В августе сумма вырастет до 3 000 рублей. При этом размер госпошлины будет одинаковым как для тех, кто получает водительское удостоверение впервые, так и для тех, кто меняет документ по истечению срока действия или, например, по причине утери.

По нынешним расценкам, выдача свидетельства о регистрации ТС стоит 500 рублей. После вступления изменений в силу госпошлина за документ нового образца (на пластиковой основе) составит 1 500 рублей.

Как объяснили законодатели, водительские права и свидетельства о регистрации машин, созданные «из расходных материалов на пластиковой основе», дорожают по причине обновления. С помощью повышения пошлин власти компенсируют примерно 40% расходов федерального бюджета на изготовление и обработку документов нового поколения (это означает внедрение микрочипов с информацией о водителях).

Отметим, госпошлина за нынешнюю версию водительских удостоверений (пластик) останется прежней – 2 000 рублей, за бумажные свидетельства о регистрации – 500 рублей.

Ранее «Колёса» уже сообщали о том, что законопроект о повышении госпошлин принимается весьма оперативно на фоне любопытной статистики. Так, в 2017 году резко сократилось количество выданных новых водительских удостоверений: начинающие водители получили всего 1,33 млн прав, что на треть (33,5%) меньше по сравнению с показателем 2016 года. Если же сравнивать с пиковым 2014-ым, то результат меньше почти на 46%. По сути это означает, что госбюджет недополучает средства, поступающие в виде пошлин.

Это не все летние «сюрпризы» для российских водителей. В августе обещает подорожать ОСАГО: средняя цена полиса увеличится примерно на 2 000 рублей. К этому приведёт расширение тарифного коридора в «автогражданке», которое планирует провести Центробанк. Для физлиц, владельцев машин категорий «B» и «BE», ставки с нынешних 3 432 – 4 118 руб. изменятся до 2 746 – 4 942 руб. (на 20% в каждую сторону). Напомним, с помощью изменения тарифов страховщики надеются заработать дополнительно как минимум 15 млрд. руб.