В МФЦ можно будет получить водительские права и зарегистрировать машину

В МФЦ можно будет получить водительские права и зарегистрировать машину

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Новые задачи, которые сейчас выполняет ГИБДД, планируется возложить на многофункциональные центры госуслуг.

Переложить часть обязанностей Госавтоинспекции на многофункциональные центры госуслуг правительство РФ поручило МВД, Минэкономразвития и Минпромторгу. Предполагается, что это упростит получение таких документов как водительские удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства.

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Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей МВД, уже разработан проект постановления правительства, согласно которому пилот, предполагающий выдачу этих документов в МФЦ, пройдёт в Татарстане в период с 1 декабря 2018-го по 1 марта 2019 года. Помимо этого в течение полугода тестирование новых возможностей могут провести также в Москве и Санкт-Петербурге, однако, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

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При этом услуги также продолжат оказывать гражданам и в подразделениях ГИБДД. Отметим, сейчас эти документы можно получить только в ГАИ, в МФЦ же водители могут заменить права в случаях восстановления из-за утери или кражи, прихода документа в негодность, истечения срока их действия или при смене фамилии.

Для того, чтобы добавить МФЦ часть функционала ГАИ, нужно обеспечить совместимость информационных систем. Помимо этого центрам понадобится дополнительное специализированное оборудование. В ближайшее время чиновники должны определить технологии, требуемые для выпуска документов, а также они доработают нормативные акты.

Несмотря на новые функции, по сути МФЦ будет выступать в качестве посредника, так как оформлять и подписывать свидетельства о регистрации ТС по-прежнему будут представители Госавтоинспекции. При этом эксперты считают, что такая система всё же облегчит процесс получения документов и поспособствует сокращению очередей. Отмечается, что центров госуслуг в городах РФ больше, причём, как правило, они более удобно расположены. Сейчас в стране их насчитывается несколько тысяч.

Напомним, в скором времени оформление этих двух документов – водительских прав и свидетельства о госрегистрации автомобилей – будут обходиться россиянам дороже. Законопроект предполагает, что госпошлину за удостоверение нового поколения нужно увеличить в полтора раза до 3 000 рублей, а за свидетельство придётся заплатить в три раза больше, чем сейчас (1 500 рублей).

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Ранее стало известно об инициативе Союза автошкол, согласно которой водителей предлагалось обязать пересдавать теоретический экзамен при замене прав по окончанию срока их действия. Однако против этого предложения высказались в ГИБДД: глава ведомства Михаил Черников выступил с дополнительными пояснениями.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , автовладельцы , автомобилисты , ГАИ , ГИБДД , Госавтоинспекция , замена прав , Москва , МФЦ , пилотный проект , получение прав , права , права автомобилистов , регистрация автомобилей , российские водители , российские права , Санкт-Петербург , свидетельство о регистрации ТС , сотрудники ГИБДД , Татарстан
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