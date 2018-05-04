Переложить часть обязанностей Госавтоинспекции на многофункциональные центры госуслуг правительство РФ поручило МВД, Минэкономразвития и Минпромторгу. Предполагается, что это упростит получение таких документов как водительские удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей МВД, уже разработан проект постановления правительства, согласно которому пилот, предполагающий выдачу этих документов в МФЦ, пройдёт в Татарстане в период с 1 декабря 2018-го по 1 марта 2019 года. Помимо этого в течение полугода тестирование новых возможностей могут провести также в Москве и Санкт-Петербурге, однако, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Новости / Авто и общество Готовится масштабная реформа процедуры регистрации автомобилей Реформа процедуры регистрации автомобилей в ГИБДД должна коснуться миллионов российских водителей. Как сообщает «Коммерсант», новые нормы содержатся в очередной редакции проекта закона «О государственной регистрации...

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При этом услуги также продолжат оказывать гражданам и в подразделениях ГИБДД. Отметим, сейчас эти документы можно получить только в ГАИ, в МФЦ же водители могут заменить права в случаях восстановления из-за утери или кражи, прихода документа в негодность, истечения срока их действия или при смене фамилии.

Для того, чтобы добавить МФЦ часть функционала ГАИ, нужно обеспечить совместимость информационных систем. Помимо этого центрам понадобится дополнительное специализированное оборудование. В ближайшее время чиновники должны определить технологии, требуемые для выпуска документов, а также они доработают нормативные акты.

Несмотря на новые функции, по сути МФЦ будет выступать в качестве посредника, так как оформлять и подписывать свидетельства о регистрации ТС по-прежнему будут представители Госавтоинспекции. При этом эксперты считают, что такая система всё же облегчит процесс получения документов и поспособствует сокращению очередей. Отмечается, что центров госуслуг в городах РФ больше, причём, как правило, они более удобно расположены. Сейчас в стране их насчитывается несколько тысяч.

Напомним, в скором времени оформление этих двух документов – водительских прав и свидетельства о госрегистрации автомобилей – будут обходиться россиянам дороже. Законопроект предполагает, что госпошлину за удостоверение нового поколения нужно увеличить в полтора раза до 3 000 рублей, а за свидетельство придётся заплатить в три раза больше, чем сейчас (1 500 рублей).

Ранее стало известно об инициативе Союза автошкол, согласно которой водителей предлагалось обязать пересдавать теоретический экзамен при замене прав по окончанию срока их действия. Однако против этого предложения высказались в ГИБДД: глава ведомства Михаил Черников выступил с дополнительными пояснениями.