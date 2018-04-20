Увеличить размер государственной пошлины предложили за оформление ряда документов, из них сразу несколько касаются российских автомобилистов. В том числе речь идёт о повышении платы за получение нового водительского удостоверения. Напомним, сейчас госпошлина составляет 2 000 рублей.
Согласно одобренному правительством РФ законопроекту, размер госпошлины за новое водительское удостоверение увеличится до 3 000 рублей, то есть в 1,5 раза. Напомним, до 2 000 плату за «пластиковые права» подняли 1 сентября 2016 года. Столько сейчас платят как те, кто получает права впервые, так и те, кто меняет документ по истечению срока действия.
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В начале 2018 года стало известно о том, что представители организации предложили изменить нормы так, чтобы водителям, которые меняют права по окончанию срока их действия, нужно было снова сдавать теоретический экзамен....
Помимо этого принятая инициатива предполагает увеличение размера госпошлины за оформление нового свидетельства о государственной регистрации транспорта. Если сейчас документ обходится в 500 рублей, то в дальнейшем этот платёж планируется увеличить до 1 500 рублей, то есть в три раза.
Согласно материалам, подготовленным к заседанию кабинета министров, будет увеличена госпошлина также за «другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».
Как отмечается в пояснительной записке к этому законопроекту, благодаря повышению госпошлин планируется частично компенсировать затраты бюджета на создание «инфраструктуры для внедрения документов нового поколения».
Напомним, часть услуг при обращении в ГИБДД в скором времени должна стать дешевле для автомобилистов. Так, с 1 июля 2018 года в подразделениях ГАИ перестанут оформлять новые бумажные паспорта транспортного средства, их заменят электронные аналоги. Говоря о преимуществах ЭПТС, Минпромторг подчеркнул, что его оформление обойдётся владельцу дешевле (600 рублей вместо 800).
При этом всем автовладельцам массово переходить на электронные ПТС не придётся: бумажные варианты также останутся в ходу. Однако те бумажные паспорта, которые заменят на ЭПТС, станут недействительными. Соответствующая норма содержится в новом приказе МВД.
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