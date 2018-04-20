Увеличить размер государственной пошлины предложили за оформление ряда документов, из них сразу несколько касаются российских автомобилистов. В том числе речь идёт о повышении платы за получение нового водительского удостоверения. Напомним, сейчас госпошлина составляет 2 000 рублей.

Согласно одобренному правительством РФ законопроекту, размер госпошлины за новое водительское удостоверение увеличится до 3 000 рублей, то есть в 1,5 раза. Напомним, до 2 000 плату за «пластиковые права» подняли 1 сентября 2016 года. Столько сейчас платят как те, кто получает права впервые, так и те, кто меняет документ по истечению срока действия.

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Помимо этого принятая инициатива предполагает увеличение размера госпошлины за оформление нового свидетельства о государственной регистрации транспорта. Если сейчас документ обходится в 500 рублей, то в дальнейшем этот платёж планируется увеличить до 1 500 рублей, то есть в три раза.

Согласно материалам, подготовленным к заседанию кабинета министров, будет увеличена госпошлина также за «другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».

Как отмечается в пояснительной записке к этому законопроекту, благодаря повышению госпошлин планируется частично компенсировать затраты бюджета на создание «инфраструктуры для внедрения документов нового поколения».

Напомним, часть услуг при обращении в ГИБДД в скором времени должна стать дешевле для автомобилистов. Так, с 1 июля 2018 года в подразделениях ГАИ перестанут оформлять новые бумажные паспорта транспортного средства, их заменят электронные аналоги. Говоря о преимуществах ЭПТС, Минпромторг подчеркнул, что его оформление обойдётся владельцу дешевле (600 рублей вместо 800).

При этом всем автовладельцам массово переходить на электронные ПТС не придётся: бумажные варианты также останутся в ходу. Однако те бумажные паспорта, которые заменят на ЭПТС, станут недействительными. Соответствующая норма содержится в новом приказе МВД.